دبي (الاتحاد)

أرست ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬عقد ‬المرحلة ‬الأولى من ‬الأعمال ‬الإنشائية ‬لمبناها ‬الرئيسي ‬الجديد ‬الذي ‬يحمل ‬اسم «‬مبنى ‬الشراع»‬، ‬بقيمة ‬46 ‬مليون ‬درهم، ‬على ‬شركة «‬داتكو ‬بالفور ‬بيتي»‬، بحسب بيان أمس.

وقدمت الشركة ‬أدنى ‬سعر ‬للمناقصة، ‬وتنافست ‬مع ‬10 ‬شركات ‬عالمية ‬رائدة ‬تقدمت ‬بعروضها ‬لتنفيذ ‬المرحلة ‬الأولى ‬من ‬المشروع.‭ ‬ويتضمن ‬عقد ‬المرحلة ‬الأولى ‬أعمال ‬سند ‬جوانب ‬الحفر، ‬ونزح ‬المياه ‬الجوفية، ‬وحفر ‬وتثبيت ‬الأساسات، ‬وتسييج ‬موقع ‬الإنشاءات.‭

ويعد «مبنى الشراع» أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي في العالم يحقق صفر انبعاثات كربونية. وتزيد مساحة المبنى الجديد عن مليوني قدم مربع، فيما تبلغ مساحة الأرض التي يشغلها 200,000 قدم مربع، وذلك في منطقة الجداف في قلب قرية الثقافة.

وسيتم إنشاء المبنى الجديد على مساحة تزيد على مليوني قدم مربع، حيث سيتم تركيب ألواح شمسية كهروضوئية على سطح المبنى لتشغل مساحة تزيد عن 16,500 متر مربع، لإنتاج أكثر من 3500 كيلووات. وسيشتمل المبنى أيضاً على ما يزيد على 2,000 متر مربع من الألواح الكهروضوئية المدمجة. ويبلغ إجمالي الطاقة المتجددة التي سينتجها المبنى أكثر من 5800 ميجاوات/‏ساعة سنوياً. وتعتزم الهيئة تدشين المبنى والانتهاء من جميع الإنشاءات بنهاية عام 2019.