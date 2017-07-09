«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة «الميدان» في الشارقة

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة أدنوك للتوزيع، محطة الخدمة الجديدة «الميدان» الواقعة على شارع الزهراء بعد ميدان دار الحكومة في الشارقة. ويتماشى افتتاح هذه المحطة مع التزام الشركة بتلبية الطلب المتزايد على خدماتها ومنتجاتها وسعيها لمواكبة النمو العمراني والسكاني الذي تشهده الدولة حالياً، بحسب بيان أمس.

وبهذا الإعلان يرتفع عدد محطات الخدمة العاملة في إمارة الشارقة إلى 89 محطة في مختلف مناطق الإمارة، حيث تستقبل هذه المحطات في الوقت الراهن ما يزيد على 250,000 مركبة بشكل يومي، للاستفادة مما تقدمه هذه المحطات من خدمات ومنتجات متكاملة وعالية الجودة ضمن مختلف المرافق كالتزوّد بالوقود أو الاستفادة من المنتجات والخدمات غير البترولية المصاحبة كغسيل المركبات، تبديل الزيت، أو التسوق من متاجر واحة أدنوك.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «نحن حريصون على تعزيز تواجدنا الجغرافي على مستوى دولة الإمارات، التزاماً منّا في أدنوك للتوزيع بمواصلة دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية ومواكبة التطور الحضري الذي تشهده مختلف إمارات الدولة».

وأضاف الراشدي: «أن تكون المزوّد الحصري لمنتجات المشتقات النفطية عبر محطات الخدمة في منطقة تمتاز بالديناميكية والتطور المستمر كإمارة الشارقة؛ يمثل تحدياً حقيقياً، يستدعي النجاح فيه أن تعمل بجد وأن تمتلك نظرة استباقية تخولك امتلاك أفضل انتشار وتواجد جغرافي ومواصلة تزويد عملائك بخدمات ومنتجات عالية الجودة، وهو الأمر الذي نعمل بكل جد لمواصلة تحقيق نتائج مميزة فيه».

تجدر الإشارة إلى أن أدنوك للتوزيع كانت قد استكملت مع نهاية عام 2016 تنفيذ بنود اتفاقية نقل الأصول الموقعة مع شركة اينوك، حيث أعادت الشركة تشغيل 20 محطة خدمة غير مشغلة إلى الخدمة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في تعزيز قدرة أدنوك للتوزيع على تعزيز شبكة محطاتها.

وفي الإمارات، تدير أدنوك للتوزيع شبكة واسعة من محطات خدمة السيارات المجهزة بأحدث التكنولوجيا للتزود بالوقود، كما تقدم خدمات التجزئة من خلال متاجر الواحة 365، وهو نموذج مستقل لمتاجر التجزئة خارج محطات الخدمة، ومراكز اتوسيرف للعناية بالسيارات، ومراكز سلامة لترخيص المركبات.

وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها لزيوت المحركات للمركبات الخفيفة والثقيلة تحت علامة أدنوك فويجر التجارية في مناطق مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، والشرق الأقصى، وأفريقيا، واتحاد الدول المستقلة، بالإضافة للمزلقات والزيوت للقطاعات المتخصصة الأخرى بما في ذلك قطاعات الصناعة والنقل البحري.