غرفة عجمان تنظم «الدولي للتعليم والتدريب 2018» بالتعاون مع «الحلول الذكية»

عجمان (وام)

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان عقد تنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب في نسخته السادسة 2018 مع شركة الحلول الذكية للتسويق.

وتحرص غرفة عجمان على تنظيم المعرض سنوياً بهدف دعم القطاع التعليمي وتعزيز فرص استدامته ونموه في إمارة عجمان خاصة والإمارات عامة وتوفير مختلف التخصصات للطلبة وأولياء الأمور تحت سقف واحد.

وقع العقد من جانب غرفة عجمان سعادة ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء ومن جانب شركة الحلول الذكية للتسويق سعادة نبيل غيث المدير التنفيذي وذلك في مقر الغرفة.

وأشاد ناصر الظفري بدعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للمنظومة التعليمية في الإمارة وتوجيهات سموه بالاهتمام بالمؤسسات التعليمية وتعزيز استدامتها بما يخدم أفراد المجتمع.

وأكد أهمية المعرض ودوره الرائد في توفير منصة دولية لمختلف الجامعات والمعاهد من داخل الدولة وخارجها في حدث يوفر استعراض مختلف التخصصات الأكاديمية والبرامج المختلفة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل لاسيما أن المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات بين الجهات التعليمية المشاركة والتعرف على أفضل وأحدث التخصصات المطروحة. وقال إن معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب من شأنه أن يفتح قنوات التواصل فيما بين المؤسسات التعليمية المشاركة وإمكانية عقد الشراكات وتبادل الخبرات فيما بينها.

وأشاد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء بجهود وحرص مجلس إدارة غرفة عجمان على تنظيم المعرض سنوياً وأهمية التوجيه بزيادة الاستثمار في القطاع التعليمي وذلك لارتباطه بتنمية وتطوير كافة القطاعات الأمر الذي يصب في رؤية إمارة 2021 بإيجاد «مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد».

من جانبها، أكدت إيمان الشامسي مديرة إدارة دعم الأعضاء والمسؤولية المجتمعية بغرفة عجمان، أن المعرض في نسخته السادسة سيشهد حضوراً لافتاً من جامعات ومعاهد من خارج الدولة إلى جانب مصاحبة المعرض للعديد من ورش العمل والفعاليات للتعريف بأفضل الخيارات المستقبلية.ووجه نبيل غيث المدير التنفيذي لشركة الحلول الذكية للتسويق، الشكر لغرفة عجمان على جهودها في دعم مسيرة الحركة التعليمية بشكل عام من خلال تنظيمها معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب سنويا بما يصب في مصلحة الطلبة وأولياء الأمور من جهة والمؤسسات التعليمية بمختلف تخصصاتها من جهة أخرى.