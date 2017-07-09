دبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن انطلاق فعاليات «مخيم هيئة تنظيم الاتصالات للابتكار» بنسخته الثالثة ابتداء من اليوم، ويستمر حتى 10 أغسطس 2017، بحسب بيان أمس.

ويهدف المخيم إلى توجيه ميول ومدارك الجيل الناشئ نحو آفاق التقنية المستقبلية، ودعم ملكات الاستكشاف والابتكار واستشراف المستقبل والتطوير الذاتي للمهارات التقنية لدى اليافعين بما يتوافق مع توجه الدولة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويقام «مخيم هيئة تنظيم الاتصالات للابتكار» في مختلف إمارات الدولة لضمان أكبر عدد من المشاركين من سن 6 وحتى 17 عاماً من البنين والبنات. وتنظم الهيئة خلال المخيم 24 نشاطاً متنوعاً تركز من خلالها على بناء مهارات أساسية تساعد الطلبة في تطوير وصقل مواهبهم ومهاراتهم، وتشجيعهم على تبني فكر ريادة الأعمال بشكل عام، ولا سيما في العالم الرقمي. ومن الأنشطة التي تدخل في مساقات المخيم: مشروع المدينة الذكية، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، والتصميم والفنون، والإبداع وصناعة المستقبل، وبناء المهارات الإيجابية، وأنشطة وبرامج عام الخير، والتطوع وخدمة المجتمع، وغيرها من الأنشطة.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «نسعى في هيئة تنظيم الاتصالات من خلال تنظيم هذا المخيم إلى تعزيز ونشر ثقافة الابتكار بين جيل الشباب الإماراتي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغرس بذور المعرفة، وتشجيعهم على التميز والإبداع، في إطار الجهود الرامية إلى بناء وإعداد الكفاءات والمواهب الإماراتية الشابة. ويأتي هذا الحدث تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً في مختلف الميادين، كما يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققناها في الدورات السابقة للمخيم، وتجسيداً لمسؤوليتنا المجتمعية».

وتجدر الإشارة إلى أن نشاطات المخيم تبدأ في الساعة 8:30 صباحاً وتستمر حتى الساعة 2:00 ظهراً لمدة 5 أيام في الأسبوع، وسيتم توفير مواصلات متطورة ومجانية لنقل الطلبة إلى مواقع الأنشطة. ويوزع الطلاب ضمن كل فئة إلى مجموعات صغيرة تضم كل منها 22-18 فرداً ولكل منها برنامج يومي متغير حسب الفئة العمرية.