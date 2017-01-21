«زركوه» يقص شريط موسم أبوظبي للشراعية

مصطفى الديب (أبوظبي)

ينطلق اليوم موسم سباقات نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، حيث يقص سباق «زركوه» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الموسم على كورنيش العاصمة أبوظبي.

ويقام السباق لمسافة تتخطى العشرين ميلاً بحرياً بمشاركة ما يقارب 1500 بحار من مختلف أنحاء الدولة.

وأعد النادي لانطلاقة مميزة للموسم الجديد استكمالاً للمواسم الماضية، التي أكد فيها أنه أحد أهم قلاع الشراع البحري في الدولة، وتعد فئة 60 قدماً أهم الفئات التي ينظمها النادي، خصوصاً أنها تشهد إقبالاً كبيراً من البحارة على الوجود فيها، وكان الموسم الماضي قد شهد مشاركة أكثر من 4500 بحار من مختلف أنحاء الدولة في السباقات التي نظمها النادي في هذه الفئة.‬‬

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة للفائزين، تقترب من أربعة ملايين درهم، وتحديداً 3,988,000 درهم في إطار الجهود الرامية لتحفيز البحارة على الوجود والمنافسة بقوة.‬