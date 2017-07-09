وفد «كهرباء أبوظبي» يطلع على مستجدات مشروع «براكة»

أبوظبي (وام)

زار وفد هيئة مياه وكهرباء أبوظبي برئاسة الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام الهيئة بالإنابة، موقع مشروع براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بهدف الاطلاع على مستجدات الأعمال الإنشائية الجارية في المشروع النووي السلمي الإماراتي.

كان في استقبال الوفد المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وفريق القيادة في المؤسسة، الذي رافق وفد الهيئة في جولة ضمن مرافق المحطة الأولى بموقع براكة لتفقد الاستعدادات الجارية للعمليات التشغيلية للمحطة والتي تجري وفق أعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة.

وأطلع وفد الهيئة على كافة الإنجازات والأعمال الإنشائية التي جرى تحقيقها في «براكة» خلال الفترة السابقة والتي تشمل استكمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى واستعداداتها لتوليد الكهرباء بعد وصول أولى شحنات الوقود النووي وتخزينها بأمان في «براكة»، إلى جانب تسليم كافة أنظمة المحطة إلى الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية للقيام بالاختبارات الضرورية قبل العمليات التشغيلية الآمنة المخطط انطلاقها في عام 2018 فور الحصول على الموافقات الرقابية والتنظيمية لبدء التشغيل.

والتقى الوفد خلال الجولة عدداً من موظفي المؤسسة العاملين على تطوير مشروع براكة الذي يعد أول موقع إنشائي في العالم يجري فيه بناء أربع محطات نووية متطابقة في آن واحد، حيث تعرفوا على مستوى الخبرات العاملة في موقع المشروع إذ يأتي إعداد الكوادر والكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل لهم على رأس أولويات المؤسسة التي وصلت فيها نسبة التوطين إلى 60 % من بينهم 20% من الإناث.