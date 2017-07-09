الوفد المشارك باجتماع مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في طوكيو يناقش آليات تعزيز الشراكة الاستراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص حكومة الإمارة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع اليابان في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات واليابان تربطهما علاقات تاريخية يعززها التواصل بين حكومتي البلدين الصديقين، فيما يساهم الحضور المتميز لمجتمع الأعمال الياباني بالدولة في تعزيز وتقريب العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالات الأعمال والاستثمار، بحسب بيان أمس.

جاء ذلك خلال اجتماع معالي سيف الهاجري رئيس الدائرة بمكتبه مع عدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي المشاركين ضمن وفد أبوظبي إلى اجتماع الدورة الخامسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي المقرر عقده في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 19 يوليو الجاري.

وناقش معاليه خلال الاجتماع بحضور خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، جدول أعمال الدورة الخامسة للمجلس والتحضير للمشاركة بما يحقق ويعزز من التعاون الاستثماري المشترك بين الجانبين في العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تهم البلدين.

وقال معالي سيف الهاجري، إن انعقاد الدورة الخامسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي يعد فرصة لترجمة تطلعات وطموحات قيادة حكومة الإمارة للاستفادة من الجانب الياباني في زيادة حجم الاستثمارات بين الجانبين في القطاعات غير النفطية بما يعزز من توجهات أبوظبي نحو تنويع اقتصادها من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والابتكار والاقتصاد المبني على المعرفة وفقاً لأهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

واستمع معالي سيف محمد الهاجري من مسؤولي الجهات الحكومية المشاركين ضمن وفد إمارة أبوظبي إلى أهداف مشاركتهم وتطلعاتهم نحو بناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم في اليابان من خلال الترويج للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ومن أبرزها الصحة والتعليم والصناعة والطاقة والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والإعلام والقطاع المالي.

ومن المقرر أن يعقد وفد حكومة أبوظبي يوم 18 يوليو الجاري سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي مركز التعاون الياباني في الشرق الأوسط وشركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن ومع معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بالإضافة إلى غداء عمل مع رئيس مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي.

ويضم وفد حكومة إمارة أبوظبي المشارك في أعمال الدورة الخامسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي المقرر انطلاقها يوم 19 يوليو وملتقى أبوظبي للاستثمار المقرر يوم 20 يوليو في العاصمة اليابانية طوكيو كلاً من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ومجموعة مبادلة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة مصدر وشركة الاتحاد للقطارات وهيئة المنطقة الإعلامية أبوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة الإمارات العالمية للألمونيوم وطيران الاتحاد وشركة صناعات ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وكيزاد – مدينة خليفة الصناعية.