36 مشاركاً في الدورات التدريبية لمدارس الرجبي

دبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد الرجبي سلسلة من الدورات التدريبية على مدار شهر كامل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهي 6 دورات تدريب للتدريب والتحكيم والرياضة البدنية على مختلف المستويات للدرجة الأولى والدرجة الثانية.

وافتتح الدورة الأولي حمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد والمحاضر الدولي سامي سمارة والمحاضر الدولي جون ومدرب المنتخبات الوطنية ابولوبيرليني وأميرة بن الفقي مشرفة تطوير الفتيات، ويصل عدد المشاركين إلى 36 متدرباً من الرجال والسيدات من العاملين بوزارة التربية والتعليم في المجال الرياضي.

ويهدف اتحاد الرجبي من هذه الدورات تأهيل المشاركين علميا والحصول على شهادة معتمدة من الاتحاد الدولي للرجبي من أجل نشر وتطوير اللعبة وتعليم قواعدها لطلبة المدارس وذلك بعد اعتماد لعبة الرجبي في المنهاج الدراسي لهذا العام 2017-2018 للصف التاسع والعاشر والحادي عشر بنين وبنات في أكثر من 66 مدرسة حكومية بمختلف إمارات الدولة.

وأكد قيس الظالعي الأمين العام للاتحاد أن الهدف من الدورات هو تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتي لاحظت مدى نشاطنا الملحوظ في إدخال اللعبة للمدارس عبر مطورين الرجبي الذين وظفهم الاتحاد لتحقيق الهدف ومع زيادة عدد الممارسين وثقة الوزارة في الاتحاد فقد تم إدراج اللعبة بشكل رسمي في منهاج الوزارة بمعدل 70 دقيقة في اليوم، الأمر الذي ألقى على الاتحاد مسؤولية أمام هذا التوسع في شريحة أكبر للمدارس.

وأضاف: «بداية من العام الدراسي المقبل، سيتم إدراج لعبة الرجبي للمنهج الدراسي من الصف الرابع وحتى الصف التاسع بنين وبنات وستترفع حصيلة الممارسين للعبة في أكثر من 120 مدرسة حكومية، وهو السبب في عقد الدورات التدريبية لمدرسي التربية الرياضية من أجل قيامهم بمهمة تدريب وتعليم الطلبة والطالبات بقواعد لعبة الرجبي ويكون الاتحاد ومطوروه مراقبين للنشاط».