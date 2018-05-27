36 مشاركاً في الدورات التدريبية لمدارس الرجبي

دبي (الاتحاد)
ينظم اتحاد الرجبي سلسلة من الدورات التدريبية على مدار شهر كامل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهي 6 دورات تدريب للتدريب والتحكيم والرياضة البدنية على مختلف المستويات للدرجة الأولى والدرجة الثانية.
وافتتح الدورة الأولي حمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد والمحاضر الدولي سامي سمارة والمحاضر الدولي جون ومدرب المنتخبات الوطنية ابولوبيرليني وأميرة بن الفقي مشرفة تطوير الفتيات، ويصل عدد المشاركين إلى 36 متدرباً من الرجال والسيدات من العاملين بوزارة التربية والتعليم في المجال الرياضي.
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وأكد قيس الظالعي الأمين العام للاتحاد أن الهدف من الدورات هو تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتي لاحظت مدى نشاطنا الملحوظ في إدخال اللعبة للمدارس عبر مطورين الرجبي الذين وظفهم الاتحاد لتحقيق الهدف ومع زيادة عدد الممارسين وثقة الوزارة في الاتحاد فقد تم إدراج اللعبة بشكل رسمي في منهاج الوزارة بمعدل 70 دقيقة في اليوم، الأمر الذي ألقى على الاتحاد مسؤولية أمام هذا التوسع في شريحة أكبر للمدارس.
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