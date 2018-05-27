الملا بطل الاستعراض في سباق جاليبولي

جاليبولي (الاتحاد)
تصدر بطل الإمارات ونجم فريق أبوظبي راشد الملا المركز الأول في فئة الحركات الاستعراضية بنهاية المرحلة الأولى من الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للدراجات المائية المقامة في مدينة جاليولي الإيطالية وسط حضور ومشاركة قرابة الخمسين متسابقا في مختلف فئات البطولة العالمية.
وحقق الملا 25 نقطة ليظفر بلقب اليوم الأول بعد منافسة قوية وحادة خاصة مع حامل اللقب الإيطالي روبرتو مارياني والذي حل ثانيا في المنافسة، ومن المنتظر أن تحسم المرحلة الثانية البطولة.
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وأبدى سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ارتياحا كبيرا للنتيجة التي حققها الملا خلال المرحلة الأولى من عمر المسابقة، وأكد أن نجم الإمارات يمتلك القدرة على أن ينهي المرحلة الثانية والجولة الأولى لمصلحته في البطولة خاصة وأنه نجم فوق المعتاد مع ما يقدمه من مستوى فني كبير ومهارة قوية في البطولة.
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وأكد أن الثقة كبيرة وبلا حدود في أن يتمكن الملا من تحقيق التفوق والتقدم في المنافسة مشيدا بما قدمه من أداء وتفوق قوي في المرحلة الأولى من البطولة.