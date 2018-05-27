الملا بطل الاستعراض في سباق جاليبولي

جاليبولي (الاتحاد)

تصدر بطل الإمارات ونجم فريق أبوظبي راشد الملا المركز الأول في فئة الحركات الاستعراضية بنهاية المرحلة الأولى من الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للدراجات المائية المقامة في مدينة جاليولي الإيطالية وسط حضور ومشاركة قرابة الخمسين متسابقا في مختلف فئات البطولة العالمية.

وحقق الملا 25 نقطة ليظفر بلقب اليوم الأول بعد منافسة قوية وحادة خاصة مع حامل اللقب الإيطالي روبرتو مارياني والذي حل ثانيا في المنافسة، ومن المنتظر أن تحسم المرحلة الثانية البطولة.

ويستعد الملا لكي يسجل رقما قياسيا جديدا من خلال المرحلة الثانية وفي حال حقق الفوز فسيكون أول إماراتي وعربي يتصدر فئة الحركات الاستعراضية، وكان الملا قد انضم للبطولة رسميا في الموسم الماضي وحل ثالثا في الترتيب العام للبطولة وهي حصيلة المشاركة في آخر جولتين فقط من البطولة في موسم 2017، وبدأ الملا المشاركة في البطولة من الجولة الأولى كي ينافس وبقوة على اللقب العام للموسم ويحصد الصدارة والريادة لرياضة الإمارات من خلال هذه المنافسة.

وأبدى سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ارتياحا كبيرا للنتيجة التي حققها الملا خلال المرحلة الأولى من عمر المسابقة، وأكد أن نجم الإمارات يمتلك القدرة على أن ينهي المرحلة الثانية والجولة الأولى لمصلحته في البطولة خاصة وأنه نجم فوق المعتاد مع ما يقدمه من مستوى فني كبير ومهارة قوية في البطولة.

وقال: الملا أحد النجوم الذي نعتمد عليهم كثيرا في أن يقدموا لرياضة الإمارات إنجازات وألقابا جديدة في رياضات البحر، تفوق فريق أبوظبي في هذه المنافسة نتاج طبيعي جدا للتفوق الإماراتي في رياضات البحر والسيادة التي نمتلكها في مختلف البطولات والمنافسات العالمية، وفرق أبوظبي تقوم بعمل ممتاز في كافة المشاركات حاليا في البطولات التي تندرج تحت الاتحاد الدولي للرياضات البحرية. وأضاف: ننشد إضافة لقب الحركات الاستعراضية في الدراجات المائية، ووضعنا خطة قوية وملائمة من أجل تحقيق ذلك خاصة وأننا بدأنا من الموسم الماضي في المشاركة ومرحلة جس نبض المنافسين، ثم الدخول بقوة في الموسم الحالي كفريق أساسي في البطولة.

وأكد أن الثقة كبيرة وبلا حدود في أن يتمكن الملا من تحقيق التفوق والتقدم في المنافسة مشيدا بما قدمه من أداء وتفوق قوي في المرحلة الأولى من البطولة.