أندية اليد في «قفص الاتهام» بعد موسم «الخروج عن النص»

رضا سليم (دبي)

شهدت ملاعب كرة اليد هذا الموسم خروجاً عن النص، تجاوز كل الحدود ووضع الأندية في قفص الاتهام بعد حالات الشغب والاشتباكات والضرب التي شهدت اللعبة ليس فقط على مستوى الرجال، بل في كل المراحل السنية، وقامت لجنة المسابقات باتحاد اليد بتوقيع عقوبات على 54 لاعباً من 9 أندية، وأبرز هذه العقوبات شطب ناصر جمال سيف لاعب الشعب بعد واقعة الشغب في مباراة فريقه أمام النصر في الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ووصل عدد مباريات الإيقاف إلى 212 مباراة، بينما وصلت الغرامات إلى (192.500) ألف درهم.

وتأتي هذه العقوبات بناء على ما قام به اللاعبون في كل الأندية من شغب وخروج عن النص، ورغم أن البعض كان يتهم لائحة العقوبات بالقصور فإن حجم العقوبات كبير، ويكفي أن كل أندية الرجال لم تسلم من العقوبات، وهو ما يؤكد أن القضية تحتاج إلى إعادة نظر من جانب الأندية في خروج لاعبيها عن النص، وما حدث فاق كل التوقعات لدرجة أن العقوبات طالت البراعم «أ»، وهو مؤشر خطير للشغب في الملاعب.

ويتصدر العين عدد اللاعبين الذين تعرضوا للعقوبات وعددهم 11 لاعباً، تم إيقافهم 46 مباراة وتم تغريمهم 44 ألف درهم، يليه الجزية 10 لاعبين، وتم إيقافهم 56 مباراة وتغريمهم 39 ألف درهم، والشارقة 10 لاعبين تم إيقافهم 34 مباراة وتغريمهم 18.500 ألف درهم، ثم الشعب الذي تم إيقاف 10 لاعبين 31 مباراة وتغريمهم 50 ألف درهم وتم شطب لاعب هو ناصر جمال سيف، والشباب 6 لاعبين تم إيقافهم 15 مباراة وتغريمهم 15 ألف درهم، والنصر 3 لاعبين تم إيقافهم 13 مباراة، و13 ألف درهم، والأهلي تم إيقاف لاعب وإداري 11 مباراة وتغريمهما 11 ألف درهم، والوصل لاعب واحد وتم إيقافه 4 مباريات وتغريمه 4 آلاف درهم، ثم اتحاد كلباء لاعب واحد مباراتين وألف درهم.

وتعد أبرز حوادث الشغب والخروج عن النص في مواجهتين في الرجال، فكانت الأولى بين الشعب والعين في بداية الموسم والثانية في مواجهة الشعب والنصر في الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي شهدت إيقاف 6 لاعبين من الفريقين بجانب توصية بشطب ناصر جمال سيف وبالفعل وافق الاتحاد على شطبه.