ربع نهائي النادي المصري بالعين الليلة

العين (الاتحاد)
تقام بداية من العاشرة مساء اليوم على ملعبي كلية التقنية بمنطقة فلج هزاع بمدينة العين مباريات ربع نهائي البطولة الرمضانية لكرة القدم التي ينظمها النادي المصري بالعين تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان.
وتبدأ لقاءات الطريق إلى مربع الذهب بمواجهة مثيرة تضع فريق مجموعة بن حم متصدر المجموعة الأولى بستة نقاطٍ أمام منافسه فريق نعمة الذي يحتل مركز الوصيف في مجموعته الثالثة بعد حصوله أيضاً على ست نقاط، ويلتقي فريق الجالية المغربية ثاني المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط مع فريق أبطال العين الذي جمع 10 نقاط تصدر بها المجموعة الثالثة.
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وفي آخر لقاءات هذه المرحلة يواجه فريق الخزنة، أحد أفضل فرق البطولة، والذي حقق العلامة الكاملة وجمع 12 نقطة بعد تغلبه على منافسيه الأربعة ليتربع على قمة المجموعة الرابعة، فريق جراسيا وصيف بطل المجموعة الثانية وله 7 نقاط.
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تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز مادية قيمة للفرق التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى.