ربع نهائي النادي المصري بالعين الليلة

العين (الاتحاد)

تقام بداية من العاشرة مساء اليوم على ملعبي كلية التقنية بمنطقة فلج هزاع بمدينة العين مباريات ربع نهائي البطولة الرمضانية لكرة القدم التي ينظمها النادي المصري بالعين تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان.

وتبدأ لقاءات الطريق إلى مربع الذهب بمواجهة مثيرة تضع فريق مجموعة بن حم متصدر المجموعة الأولى بستة نقاطٍ أمام منافسه فريق نعمة الذي يحتل مركز الوصيف في مجموعته الثالثة بعد حصوله أيضاً على ست نقاط، ويلتقي فريق الجالية المغربية ثاني المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط مع فريق أبطال العين الذي جمع 10 نقاط تصدر بها المجموعة الثالثة.

وفي ثالث اللقاءات يتقابل النادي المصري بالعين الذي أنهى الدور الأول وفي رصيده 7 نقاط وضعته على قمة المجموعة الثانية مع فريق الجالية الأردنية الذي جاء ترتيبه ثانياً في المجموعة الرابعة وله 10 نقاط.

وفي آخر لقاءات هذه المرحلة يواجه فريق الخزنة، أحد أفضل فرق البطولة، والذي حقق العلامة الكاملة وجمع 12 نقطة بعد تغلبه على منافسيه الأربعة ليتربع على قمة المجموعة الرابعة، فريق جراسيا وصيف بطل المجموعة الثانية وله 7 نقاط.

وتحصل الفرق الأربعة الفائزة الليلة على راحة ليوم غدٍ لتستعد لخوض مباراتي مرحلة نصف النهائي بعد غدٍ والتي تحدد نتائجهما هوية فريقي المباراة النهائية التي يلتقي فيها الفائزان مساء الجمعة للكشف عن البطل المنتظر بينما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز مادية قيمة للفرق التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى.