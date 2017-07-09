15 نشاطاً في النسخة الثانية لـ «مهرجان أبوظبي الرياضي»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم في الساعة الثانية ظهرا فعاليات الدورة الثانية لمهرجان أبوظبي الرياضي الذي سيقام حتى 31 أغسطس، بمجموع 54 يوماً تحت شعار «حافظ على نشاطك، حافظ على صحتك» وذلك خلال فترة موسم الصيف، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، التي تحتضن الحدث في قاعات (7-8-9-10-11)، وعلى امتداد مساحة 22 ألف متر مربع.

ويقام المهرجان بأهداف تشجيع فئات مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة في بيئة مثالية ومناخ ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البدنية خلال موسم الصيف، والعمل على جعل الرياضة نمطاً لحياة صحية مثالية، والتوعية بأهمية ودور الرياضة في حياة الفرد بالمجتمع، ورفع المستوى الثقافي الرياضية لكافة الأجيال «كبار، صغار، رجال، سيدات»، وذلك بالتزامن مع انطلاق عطلة الصيف للمدارس.

ويشهد المهرجان الذي تتوافر فيه كافة الملاعب الخاصة بـ 15 نشاطا رياضيا تخدم كافة أفراد المجتمع وبصفة مفتوحة للعوائل وسط تنوع كافة الرياضات والألعاب الترفيهية للصغار، ومن بين تلك الأنشطة: ( كرة القدم، كرة السلة، تنس الريشة، كرة الطائرة، التنس الأرضي المصغر، تنس الطاولة، مضمار للجري، الكروس فت، منطقة التمارين الرياضية، اكروبول للأطفال «رمي الكرة – القفز»، منطقة أدغال للأطفال، منطقة ترامبولين للأطفال «القفز»، جيرو سكوب للأطفال «الكرسي المتحرك 360 درجة بنفس المحور»، منطقة تزلج للأطفال والكبار، اليوغا والكروس فت للسيدات).

كما ستنطلق اليوم فعاليات المعسكر الصيفي للأطفال من عمر 6 – 12 سنة، تحت إشراف مدربين متخصصين بكافة الرياضات المخصصة مثل «الرجبي باللمس، كريكت، جنجل لاند، التزلق بالحبال، ساحة التزلج، حديقة الألعاب القتالية».