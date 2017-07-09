منتخب «أمل الجودو» يبدأ منافساته في بطولة العالم

نيودلهي (الاتحاد)
يبدأ منتخبنا الوطني للجودو للشباب والناشئين «منتخب الأمل» منافساته في بطولة العالم الرياضية للمدارس التي تنطلق اليوم بالعاصمة الهندية نيودلهي، والتي تشهد مشاركة 580 لاعباً من 16 دولة في مقدمتهم الإمارات وهي الدولة العربية الوحيدة، إلى جانب منتخبات الهند مستضيفه البطولة والبرازيل، فرنسا، الصين، وروسيا أكبر الوفود المشاركة في البطولة التي تشهد ألعاب الدفاع عن النفس من بينها الكاراتيه والمصارعة، فيما تشارك الإمارات بالجودو والتايكوندو.
وكانت بعثة منتخبنا قد شاركت في حفل الافتتاح أمس، وسط حضور كبير من المسؤولين الرياضيين، وقد وجدت البعثة العربية الوحيدة ترحيباً كبيراً من المشجعين.
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وتـأتي مشاركة منتخب الجودو في بطولة العالم الرياضية للمدارس بالتنسيق بين اتحاد المصارعة والجودو مع وزارة التربية والتعليم، بعد أن جاء اختيار تلك الكوكبة من اللاعبين من خلال منافسات الأولمبياد المدرسي الذي أقيم مؤخراً في دبي، وتعقب المشاركة المدرسية العالمية الانتقال للمشاركة في بطولتي آسيا للجودو، وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.
وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على التواصل مع البعثة فور وصولها للهند للاطمئنان على سلامة كل أفرادها، وحثهم على التمثيل الإيجابي في البطولات الثلاثة اعتباراً من اليوم وفي بطولتي آسيا المقبلتين بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات، في ظل الدعم الذي تجده من القيادة الرشيدة.