منتخب «أمل الجودو» يبدأ منافساته في بطولة العالم

نيودلهي (الاتحاد)

يبدأ منتخبنا الوطني للجودو للشباب والناشئين «منتخب الأمل» منافساته في بطولة العالم الرياضية للمدارس التي تنطلق اليوم بالعاصمة الهندية نيودلهي، والتي تشهد مشاركة 580 لاعباً من 16 دولة في مقدمتهم الإمارات وهي الدولة العربية الوحيدة، إلى جانب منتخبات الهند مستضيفه البطولة والبرازيل، فرنسا، الصين، وروسيا أكبر الوفود المشاركة في البطولة التي تشهد ألعاب الدفاع عن النفس من بينها الكاراتيه والمصارعة، فيما تشارك الإمارات بالجودو والتايكوندو.

وكانت بعثة منتخبنا قد شاركت في حفل الافتتاح أمس، وسط حضور كبير من المسؤولين الرياضيين، وقد وجدت البعثة العربية الوحيدة ترحيباً كبيراً من المشجعين.

يذكر بأن فعاليات البطولة التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، ويرأس البعثة محمد جاسم عضو مجلس الإدارة، أمين السر المساعد، وتضم المدرب الياباني نويا هاراجوتشي و8 لاعبين، هم أحمد فيصل، أحمد الحوسني، عبيد عادل، مصبح الشامسي، عيسى محمد جميل، سلطان خدوم، علي حسن الدرمكي وخليفة الحوسني، وتعقبها المشاركة في بطولتي آسيا، الأولى في هونج كونج، أما الثانية فتقام في مكاو على مستوى الناشئين والشباب وفقاً لبرمجة الاتحاد الآسيوي للجودو، وذلك من 20 إلى 31 يوليو الحالي.

وتـأتي مشاركة منتخب الجودو في بطولة العالم الرياضية للمدارس بالتنسيق بين اتحاد المصارعة والجودو مع وزارة التربية والتعليم، بعد أن جاء اختيار تلك الكوكبة من اللاعبين من خلال منافسات الأولمبياد المدرسي الذي أقيم مؤخراً في دبي، وتعقب المشاركة المدرسية العالمية الانتقال للمشاركة في بطولتي آسيا للجودو، وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على التواصل مع البعثة فور وصولها للهند للاطمئنان على سلامة كل أفرادها، وحثهم على التمثيل الإيجابي في البطولات الثلاثة اعتباراً من اليوم وفي بطولتي آسيا المقبلتين بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات، في ظل الدعم الذي تجده من القيادة الرشيدة.