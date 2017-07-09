«بطاش» ينسف الزمن القياسي لمسافة 1000 متر

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، يوم أمس، الفوز اللافت الذي حققه الجواد «بطاش» في سباق كورال شارج للفئة الثالثة لمسافة ألف متر والذي أقيم بمضمار سانداون الإنجليزي ضمن مهرجان كورال اكليبس الذي يعد اعرق سباق في المملكة المتحدة والذي تأسس عام 1886.

ونجح «بطاش» البالغ من العمر ثلاث سنوات والمنحدر من نسل «دارك انجل»، من تسجيل زمن قياسي جديد لمسافة 1000 متر لمضمار سانداون، ليحقق فوز لافت بفارق 3.25 طول عن «ميرزا» صاحب المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث «جولد دريم»، وسجل «بطاش» زمن وقدره 58:57 ثانية.

وعقب ختام الشوط وفي حديث لقناة دبي ريسنج، أشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالفوز الذي حققه «بطاش»، وقال إنه اظهر لنا أنه جواد سريع، وسوف يستهدف سباق جودوود للفئة الثانية بمضمار جودوود في شهر أغسطس المقبل، وقال إن خيول إسطبلات شادويل تحتاج إلى بعض الوقت، ولكن ينتظر منها أن تتطور خلال الموسم.

وبعد الفوز اللافت الذي حققه «بطاش»، ارتفعت أسهمه في الترشيحات لسباق ننثورب ستيكس للفئة الأولى من 25 إلى 1 إلى 5 إلى 1.