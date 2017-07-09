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طموحات آسيوية كبيرة لمنتخبنا

«الأبيض الأولمبي» يدشن معسكر العين بمعنويات عالية
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تاريخ النشر: الأحد 09 يوليو 2017

صلاح سليمان (العين)

دشن «الأبيض الأولمبي» مساء أمس الأول، محطته الإعدادية الأخيرة في العين، استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات آسيا، التي ستقام في الصين 2018، وتستضيف العين مباريات المجموعة الرابعة، والتي تضم إلى جانب منتخبنا الوطني منتخبات نيبال ولبنان وأوزبكستان، وستقام المباريات خلال الفترة من 15 إلى 19 من الشهر الجاري.

يشارك في هذه التصفيات 40 منتخباً تم تقسيمها عن طريق القرعة إلى 10 مجموعات، والتي أقيمت في 17 مارس الماضي في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

ويستهل منتخبنا الأولمبي برنامج التصفيات بمواجهة منتخب نيبال في الجولة الأولى يوم السبت المقبل، بينما يلتقي منتخب أوزبكستان نظيره اللبناني في المباراة الثانية التي تقام في اليوم نفسه.

وبعد أن حصل اللاعبون على راحة من تدريب يوم الخميس الماضي عقب عودتهم من العاصمة السعودية الرياض، عاد لاعبو منتخبنا الوطني للتجمع أمس الأول بمدينة العين، وقد أدوا في نفس اليوم الحصة التدريبية الأولى على ملعب استاد القطارة الذي يستضيف مباريات المجموعة الرابعة، وبدأ اللاعبون المران بعمليات الإحماء وتدريبات اللياقة البدنية، ثم التدريب على تمرير الكرة في مساحات ضيقة وتنفيذ لبعض الخطط التكتيكية.

وشارك في التدريب جميع اللاعبين الذين تضمهم قائمة المنتخب الذين أدوا مساء أمس الحصة التدريبية الثانية على التوالي تحت إشراف وقيادة مدربهم حسن العبدولي، وسيؤدي «الأبيض» الأولمبي مساء اليوم البروفة الأخيرة استعداداً لمواجهة ضيفه الطاجيكستاني غداً في التجربة الودية الثامنة والأخيرة. ... المزيد
     
 

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