11.7 مليار درهم أرباح شركات سوق أبوظبي بنمو %9

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت أرباح الشركات المساهمة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9%، لتصل إلى 11.7 مليار درهم، مقابل 10.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2017.

وتصدرت الشركات المدرجة بقطاعي الخدمات المالية والبنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مقدمة القطاعات الأكثر ربحاً في الربع الأول من العام الجاري، لتسجل أرباح الشركات المدرجة في قطاع الخدمات المالية نحو 184 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 116 مليون درهم، خلال الربع الأول من عام 2017، بنسبة ارتفاع 58.6%، فيما تجاوزت نسبة الارتفاع في أرباح قطاع البنوك نحو 51% لتصل إلى 6.1 مليار درهم، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 4 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام 2017.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن نمو أرباح الشركات المساهمة المدرجة بسوق أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت تأكيداً على جاذبية الأسهم المدرجة بسوق العاصمة نتيجة نمو الأداء التشغيلي والمالي للشركات المدرجة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن الشركات المساهمة بالسوق نجحت في الوصول بالتوزيعات النقدية على المساهمين إلى 23.4 مليار درهم خلال العام 2017، مقارنة بتوزيعات بلغت 22.7 مليار درهم في عام 2016 أي بنسبة زيادة قدرها 4.2%، مؤكداً أن سوق أبوظبي يقدم واحدة من أكبر معدلات التوزيعات النقدية في العالم، بما نسبته 5.3%.وأكد البلوشي أن نمو أرباح الشركات المساهمة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول تأتي استمراراً لحالة الزخم التي تشهدها النتائج المالية للشركات والمسجلة بنهاية العام 2017، لافتاً بأن القرارات الاقتصادية الصادرة مؤخراً عن مجلس الوزراء جاءت لتؤكد من جديد حرص القيادة الرشيدة على استمرار الاقتصاد الوطني في تحقيق معدلات قياسية من النمو على الصعيد المالي، خاصة فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة بالأسواق المالية المحلية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن القرارات الجديدة ستسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته للاستثمار وللمستثمرين وللشركات العالمية، ليس فقط من خلال خلق المزيد من الحوافز المقدمة للمستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولكن أيضاً عبر بث المزيد من الطمأنينة في نفوس المستثمرين، وبما يدعم استمرار الأسواق المالية المحلية في الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة.

ومع نهاية الربع الأول من العام الجاري، نمت أرباح الشركات المساهمة المدرجة بقطاع التأمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 35%، لتصل إلى 280 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 207 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما حققت الشركات المدرجة بقطاع الطاقة نمواً في أرباحها بواقع 19.2%