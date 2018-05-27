رمضان فرصتك للسعادة

هناء الحمادي (أبوظبي)

أهلاً رمضان حياك الله يا شهر الخير.. تقول الكاتبة حنان السماك: يمنعني قلمي من إيجاد كلمات مناسبة للتعبير عن هذا الشهر الفضيل لما فيه من معاني وقيم وأحاسيس مرهفة وتأثير إيجابي على النفس البشرية، والحديث عن السعادة قد يصل إلى مجلدات بسبب وجود معززات كثيرة قد تختلف من شخص إلى آخر.

وتضيف: ما يسعدك قد لا يسعدني، وما يسعدني قد لا يسعدك، ولكن ما يميز رمضان أن أسباب سعادتنا فيه مشتركة، فتجمع الأهل على مائدة الطعام نعمة لا تقدر بثمن وعادةً يستشعرها من فقدها، مجرد الاستشعار بالجهد الذي بذلته والدتك أو زوجتك في الإعداد والإشراف على أكلات تحبها، يعتبر أحد مفاتيح سعادتك لأن هناك شخصا ما يهتم لأمرك. أيضا.. الأعمال التطوعية التي تتزايد في مجتمعاتنا والذي أصبح الاشتراك بها بمتناول يد الجميع، وأصوات المساجد بالتراويح التي تعم أرجاء المنطقة، يقدّرها ويستلذ بها من عاش فترة في الخارج وحُرم من هذه النعمة.