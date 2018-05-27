الأطباق الشعبية.. ضيف دائم على المائدة الرمضانية

خولة علي (دبي)
تزدحم السفرة الرمضانية، بتشكيلة منوعة من الأطباق التي تنقلنا إلى ثقافات منوعة، بغية إضافة التنوع والتجديد على السفرة الرمضانية، وجعلها زاخرة بصنوف الأطعمة التي تدخل البهجة والسرور على الصائم بعد يوم طويل وشاق ومتعب. وتبقى الموالح والحلويات والمشروبات سمة أساسية في السفرة الرمضانية، وفي مقدمتها التمر الذي ينظر إليه بكونه مفتاح الإقبال على الإفطار، ويكسر به الصائم يومه، فلابد أن يبدأ الفرد قديماً وحتى في يومنا هذا على تناول فردة تمر، مع كوب من الماء أو اللبن، حتى يبل ريقة أسوة بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يباشر في تناول الأطباق الأخرى، إذ تنفرد المائدة الرمضانية، عن غيرها من الموائد بأطباقها المميزة والفريدة، التي لا نراها في الأيام العادية إلا في المناسبات.
مجهود في الطهي
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حضور محبب
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ويشتهر طبق اللقيمات في كافة الدول العربية، بطريقة إعداد قد تكون نوعا ما مختلفة إلا أن النتيجة واحدة، ولكن عادة ما تتميز اللقيمات في الإمارات أو الخليج بكونها محلاة بدبس التمر. أما طبق الفرني الذي ما زال يحظى برغبة عند الكثيرين، هو عبارة عن أرز مطحون يضاف عليه الحليب ويترك حتى يثقل على النار، ثم يضاف له بعض المنكهات كالزعفران والهيل وماء الورد ويقدم بارداً. وتبين راشد أنه على الرغم من تنوع الحلويات الشرقية والغربية، التي أصبحت تنافس الحلويات الشعبية المحلية، إلا أن الأخيرة ما زالت تحظى بإقبال كبير، خصوصا في رمضان.