الشباب يتفوق على الشارقة في دوري السلة

علي معالي (دبي)

حقق فريق الشباب فوزاً غالياً على الشارقة في الجولة السادسة من دوري رجال السلة «دوري مجموعة دبي للعقارات» بنتيجة 92/‏ 85، في مباراة ظلت معلقة حتى قبل النهاية بقليل، انتهت بأرباع 27/‏ 19,23/‏ 19,23/‏ 23,19/‏ 24، وكان واضحاً قدرة الجوارح على التفوق المناسب في الربعين الأول والثاني، وتغيرت الأمور نسبياً لصالح الملك، لكن لم يستطع حسم المباراة في النهاية لإصرار لاعبي الشباب بقيادة المدرب أحمد علي المحافظة على الانتصار. ويدين الشباب في انتصاره لتألق محترفه الأميركي تايلور جيمس سجل 27 نقطة، بجانب الدوليين، خليفة خليل 16 نقطة، وراشد ناصر 14 نقطة، فيما تألق من الشارقة كل من الأميركي ديفين إي بانكس 25 نقطة، والدولي جاسم محمد 19 نقطة.

وفي مباراة ثانية، فاز فريق الوصل على بني ياس 79/‏ 73 في المباراة التي جرت بينهما على صالة المعهد البترولي في أبوظبي، وانتهت المباراة بنتيجة أرباع 14/‏ 18,28/‏ 19,14/‏ 22,23/‏ 14، وجاءت المباراة متقلبة المستوى، حيث أجاد الأصفر في الربعين الثاني والرابع بشكل كبير، فيما تألق السماوي في الأول والثالث، وظهر الصراع الكبير بين الفريقين بحثاً عن الفوز، ولم يشارك علي حسين في صفوف السماوي، وهو من الركائز المهمة بالفريق لمرضه المفاجئ. ويدين الوصل في الفوز إلى عودة محترفه الأميركي جيمس بيرون، بعد أن غاب في المباراتين الأخيرتين، حيث سجل بيرون 30 نقطة، وأكد إبراهيم سعيد أحد نجوم فريق بني ياس وصاحب الرميات الثلاثية المتميزة بالدوري أن سبب خسارة فريقه كانت بسبب عامل الخبرة، ونجح في تسجيل 6 رميات ثلاثية، وسجل 24 نقطة تؤكد تصدره لهدافي السماوي، بينما سجل المحترف الأميركي 30 نقطة.

وفي مباراة ثالثة، فاز النصر على الشعب 65/‏ 61، وهي أقل مباريات الجولة تهديفياً، وجاءت نتيجة الأرباع 22/‏ 13,12/‏ 17,16/‏ 13,15/‏ 18، وغاب عن العميد صالح سلطان للإيقاف من الاتحاد، واعتمد مدرب الفريق الجزائري بلال فايد على مجموعة أبرز لاعبيه: محمد علي وراشد سالم وسعيد عبدالله والمحترف الأميركي جيراد فاموس وإبراهيم عبيد، وفي الكوماندوز اعتمد المدرب على عبدالعزيز مراد وخالد محمد عبد الرحمن وأحمد جاسم ومراد عباس والمحترف برونو سندوف.

ارتقى الشباب بفوزه هذا إلى النقطة العاشرة، ليتقاسم صدارة الترتيب العام المؤقت مع الأهلي المرتاح هذه الجولة، فيما تقاسم الوصل والنصر ثالث الترتيب برصيد 8 نقاط، وتراجع الشارقة إلى المركز الخامس بـ7 نقاط، بفارق نقطة عن بني ياس، وليحافظ الشعب على مركز السابع برصيد 5 نقاط.