تصاميم شرقية تنعم بترف الخامات

أزهار البياتي (الشارقة)
تشكيلة واسعة من العبايات والجلابيات الخليجية استعرضتها مؤخراً مصممة الأزياء الباكستانية هوما قمر، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، مقدمة ملامح من رؤيتها الفنية الراقية وطرازها الكلاسيكي المعاصر، حيث تعتمد في أسلوبها على عناصر من الترف والأناقة، لتصوغها وفق خطوط راقية تجسد الانسيابية وتتنفس الراحة.
إطار كلاسيكي
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ولهذا الموسم وضعت قمر إطارا كلاسيكيا معاصرا لمجموعتي العبايات والجلابيات التي طرحتها، طارحة للنساء من كافة الأعمار أناقة السهل الممتنع، وكأنها تجمع عبر هذا المفهوم خطوط الأناقة الراقية بلمسات من الراحة، والعملية، مولفة بذكاء بين طاقة الألوان وملمس الخامات، لتأتي جميعا وفق نمط منسجم إلى حد بعيد، يشي برؤية المصممة وتوجهها الذي تسعى إلى تحقيقه، معتمدة ابتكار مفهوم متوازن وملتزم، يمنح المرأة العربية مظهرا أنثويا أنيقا، تواكب من خلاله اتجاهات الموضة العالمية من دون التخلي عن الحشمة والوقار.
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