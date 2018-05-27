تصاميم شرقية تنعم بترف الخامات

أزهار البياتي (الشارقة)

تشكيلة واسعة من العبايات والجلابيات الخليجية استعرضتها مؤخراً مصممة الأزياء الباكستانية هوما قمر، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، مقدمة ملامح من رؤيتها الفنية الراقية وطرازها الكلاسيكي المعاصر، حيث تعتمد في أسلوبها على عناصر من الترف والأناقة، لتصوغها وفق خطوط راقية تجسد الانسيابية وتتنفس الراحة.

إطار كلاسيكي

وتضمنت المجموعة الرمضانية الجديدة أشكالا متنوعة من القطع والموديلات، استعرضت عبرها نماذج متعددة من طرازي العباية والجلابية، مقدمة للمرأة العصرية خيارات واسعة من التصاميم خليجية الطابع، تتمتع بقصّات نظيفة وخطوط منسابة تلف قوام من ترتديها بنعومة، وترفع شعار الحشمة والوقار لتلائم روحانيات الشهر الفضيل، وتنسجم مع مفاهيم المجتمع المحلي المحافظ.

ولهذا الموسم وضعت قمر إطارا كلاسيكيا معاصرا لمجموعتي العبايات والجلابيات التي طرحتها، طارحة للنساء من كافة الأعمار أناقة السهل الممتنع، وكأنها تجمع عبر هذا المفهوم خطوط الأناقة الراقية بلمسات من الراحة، والعملية، مولفة بذكاء بين طاقة الألوان وملمس الخامات، لتأتي جميعا وفق نمط منسجم إلى حد بعيد، يشي برؤية المصممة وتوجهها الذي تسعى إلى تحقيقه، معتمدة ابتكار مفهوم متوازن وملتزم، يمنح المرأة العربية مظهرا أنثويا أنيقا، تواكب من خلاله اتجاهات الموضة العالمية من دون التخلي عن الحشمة والوقار.