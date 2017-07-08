«قمة العشرين» تقر خطة لتعزيز مكافحة الإرهاب

هامبورج (وكالات)

أقر الزعماء المشاركون في أعمال «قمة العشرين» في مدينة هامبورج الألمانية خطة لتعزيز مكافحة الإرهاب، فيما شهدت القمة أول لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وطالبت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بعد إجرائها اختباراً لأول صاروخ عابر للقارات.

وأعلن زعماء مجموعة العشرين في بيان صدر في ختام أول يوم من قمتهم في هامبورغ أمس، أخذ التزامات موسعة بملاحقة الإرهابيين على عاتقهم.

وأكد الزعماء في هذا البيان أن الدول العشرين ستساهم في تبادل المعلومات بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية والقضائية حول مسائل الاستخدام المشترك للمعلومات العملياتية، واتخاذ إجراءات احترازية، وضمان التوازن الضروري بين متطلبات ضمانات الأمن وحماية البيانات وبمراعاة القوانين الدولية.

كما أعلن زعماء الدول في البيان عن قرار التعاون مع شركات تقديم خدمة الوصول إلى شبكة الإنترنت، من أجل الحيلولة دون استخدام الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي لتحقيق أهداف إرهابية. كما دعا البيان إلى اتخاذ إجراءات فعالة لقطع قنوات تمويل الإرهاب. وحذر الزعماء من تنامي الخطر الذي تمثله الخلايا الصغيرة والإرهابيون المنفردون، الذين يشنون هجمات «منخفضة التكلفة». كما تعهد الزعماء بالعمل على منع ظهور قواعد للإرهابيين الأجانب في مختلف مناطق العالم، إضافة إلى مواجهة الخطر الذي يمثله الإرهابيون العائدون من مناطق النزاعات مثل العراق وسوريا.