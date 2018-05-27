الشيف محمد أورفه لي: للمطبخ المعاصر فلسفته

نسرين درزي (أبوظبي)

تحدث محمد أورفه لي عن المطبخ المعاصر، واصفاً إياه بالفلسفة الجديدة لتحولات تحضير الطعام من الناحية الكيميائية والفيزيائية. وذكر أنه في البداية كان مهتماً فقط بتعلم المطبخ الفرنسي، لكن بعد العمل والخبرة أدرك أنه مهما أجهد نفسه لن ينافس الطهاة الفرنسيين.

وقرر أن يبحر في المطبخ الحلبي العريق والغني بمكوناته وتقنياته. وهكذا بدأ مشواره بتطوير الأكلات الأصيلة بما يتناسب مع المذاقات العصرية. ويعتمد أورفه لي، رئيس قسم فن الطهي لقناة فتافيت ومجموعة ديسكفري الشرق الأوسط، في وصفاته على الموروث في فنون حفظ المربيات، كما كانت في السابق بحيث تنقع بعض أنواع الفواكه أو الخضراوات بمحلول الكلس للحصول على الشكل البلوري والقوام المقرمش. ويتبع الأسلوب نفسه بلمسات رشيقة في تحضير مربيات القرع والباذنجان والجوز الأخضر والزيتون المكلس. ولأورفه لي كتاب في الطهي بعنوان «أنا حلبي» صدر عام 2012.

خوخ محشو بكبد الدجاج

المكونات: