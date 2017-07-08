أبوظبي (الاتحاد)

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي قائدي المركبات والجمهور إلى ضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والدفاع المدني للوصول إلى مواقع الحوادث لأداء مهامها، موضحة أنه يتم تطبيق مخالفة (عرقلة حركة السير «التجمهر» أثناء الحوادث ومخالفتها 1000 درهم)، للحد من التجمهر والوقوف العشوائي للمركبات على الطرق في أماكن وقوع الحوادث المرورية ومنع الاختناقات المرورية في أماكن وقوع الحوادث.

وقال الرائد عبد الله القبيسي مدير فرع الضبط المروري بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية: «إن تطبيق هذه المخالفة تضمنتها تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي 21 لسنة 1995 والقرارين الوزاريين «177» و«178» لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، مشيراً إلى وقوع بعض الحوادث نتيجة تعمد «الفضوليين» من قائدي المركبات الوقوف في أماكن الحوادث، وتعمد نظرائهم من الفضوليين من المشاة في عبور الطرقات المختلفة إلى مواقع الحوادث، متغافلين عن حركة المركبات مما يؤدي إلى تعرضهم إلى حوادث الدهس..

وأوضح أن مخالفة الحد من الوقوف في أماكن الحوادث تستهدف إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والدفاع المدني للوصول وإنقاذ الأرواح، والذي هو محور عمل مركبات الإنقاذ والإسعاف ومركبات الدفاع المدني الذين يحاولون بكل طاقتهم الوصول إلى مواقع الحوادث المرورية بالسرعة المطلوبة ومن دون أي عرقلة مرورية، محذراً الفضوليين الذين يقومون بتصوير أماكن الحوادث المرورية وتصوير المصابين ونشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي من أنهم يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية في انتهاك خصوصية المصابين والمتأثرين بتلك الحوادث، ناصحاً الجمهور بأن تقديم المساعدة الإنسانية للمصابين يكون من خلال عدم التجمهر وتعطيل الجهود المبذولة في عمليات الإنقاذ والإسعاف وتخطيط الحوادث، ومطالباً الجمهور بالمساهمة الإيجابية من خلال الالتزام بتوجيهات رجال المرور في موقع الحادث.