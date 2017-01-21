كايمر يخطو بثبات ويتصدر «أبوظبي للجولف»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تقدم الألماني مارتن كايمر إلى صدارة بطولة أبوظبي (إتش إس بي سي) للجولف، بأداء استثنائي، بعد نهاية منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى أمس، التي شهدت منافسة حامية لضمان التأهل إلى المرحلة الثانية التي تنطلق اليوم.

واصل كايمر حامل اللقب ثلاث مرات، أداءه المميز الذي قدمه في اليوم الأول، منهياً اليوم باثنتي عشرة ضربة تحت المعدل وست وستين نقطة، وذلك بعدما حقق ضربة تحت المعدل في ست حفر، وضربتين تحت المعدل في الحفرة الثامنة، على الرغم من تحقيقه ضربة فوق المعدل في الحفرتين الخامسة والثانية عشرة. وقال كايمر في نهاية الجولة إنه لعب بشكل جيد على الرغم من أن المنافسات كانت أصعب مقارنة باليوم الأول، وذلك بسبب الرياح القوية نسبياً التي عصفت بالملعب خلال فترات مختلفة.

وقدم رافا كابريرا بيلو (32 سنة) أداءً لافتاً وحقق ضربة تحت المعدل في سبع حفر، لينهي اليوم في المركز الثاني بإحدى عشرة ضربة تحت المعدل و66 نقطة مرتفعاً خمسة مراكز، بعدما كان قد حقق خمس ضربات تحت المعدل و67 نقطة في اليوم الأول.

وأوضح الإسباني أنه استفاد من الأحوال الجوية المناسبة التي انعدمت فيها الرياح في الفترة الصباحية، على عكس الحال في فترة بعد الظهر. وتألق الإنجليزي الشاب تومي فليتوود الذي حقق ضربة تحت المعدل في خمس حفر، دون أن يحقق ضربة فوق المعدل في أيٍ من الحفر، إلى جانب الأيرلندي بول دان الذي حقق ضربة تحت المعدل في خمس حفر، وضربتين تحت المعدل في الحفرة الأخيرة، والتايلندي كيراديك أفيبارنرات الذي حقق ضربة تحت المعدل في ست حفر، ويتشارك اللاعبون الثلاثة المركز الثالث بعشر ضربات تحت المعدل خلف كايمر وكابريرا بيلو.