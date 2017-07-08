اغتيال ضابط أمن في القليوبية عقب أدائه صلاة الجمعة



تاريخ النشر: السبت 08 يوليو 2017 القاهرة (وكالات) أكدت مصادر أمنية بوزارة الداخلية المصرية، اغتيال ضابط بقطاع الأمن الوطني أمس الجمعة، إثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليه بالقليوبية. وأضافت المصادر الأمنية، أن «مسلحين مجهولين قاموا باستهداف النقيب شريف عزازي إبراهيم عزازي الضابط بقطاع الأمن الوطني عقب أدائه صلاة الجمعة بمنطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، وقاموا بإطلاق عدد من الأعيرة النارية تجاهه، ما أدى إلى استشهاده». وتابعت المصادر، أنه تم على الفور نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط منطقة الحادث وتطويق مداخل ومخارج المحافظة لمطاردة الجناة وضبطهم.