إنجاز مصحف رئيس الدولة وإصداره قبيل ختام الشهر الفضيل

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن، الانتهاء من إعداد مصحف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تم الانتهاء منه كتابة وتدقيقاً وإخراجاً، وتم الاتفاق مع الجهة التي ستتولى طباعته، كاشفة عن أنه سيتم الإعلان عن إصدار مصحف رئيس الدولة خلال أسبوع أو قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت الجائزة، أنها ستعلن عن الشخصية الإسلامية لدورة «زايد الخير» اليوم أو مساء غدٍ على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن التنسيق والترتيب جارٍ مع هذه الشخصية وإبلاغها بوقوع الاختيار عليها.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في تصريحات صحفية مساء أمس الأول على هامش اختبارات اليوم الثالث للمسابقة الدولية للقرآن: «مصحف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبح جاهزاً، ولم يتبق إلا الإعلان عن إصداره، وهو ما ستشهده الأيام المقبلة»، لافتاً إلى أن الدفعة الأولى من الطباعة التي ستصدر قريباً جداً، ستكون جزءاً من أول مليون نسخة ستتم طباعتها وتوزيعها على فترات».

وأشار بوملحة، إلى أن الجائزة، طرحت على المؤتمر التنسيقي للمسابقات الدولية للقرآن المنعقد مؤخراً في دولة الكويت الشقيقة، فكرة تنظيم مسابقة دولية تجمع الفائزين الأوائل في مسابقات القرآن الكريم العالمية لاختيار أحسن الفائزين من المتسابقين الحفاظ عالمياً ومتابعتهم أيضاً في مستقبلهم.