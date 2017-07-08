وفاة 317 وإصابة 30 ألف بالكوليرا في حجة



تاريخ النشر: السبت 08 يوليو 2017 عدن (الاتحاد) أعلنت السلطات الطبية في محافظة حجة، شمال غرب اليمن، عن تسجيل 317 حالة وفاة وإصابة 30 ألف يمني بمرض الكوليرا منذ أبريل الماضي. وعقدت السلطات الطبية اجتماعا صحيا في المحافظة لمناقشة الأوضاع الصحية وما تسبب به اجتياح الكوليرا في مختلف مديريات حجة، وسط إعلان المحافظة منكوبة بالوباء الذي يواصل انتشاره دون أي تحركات من السلطات الطبية والمحلية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. وأكد أطباء وعاملون في القطاع الصحي بالمحافظة أن انتشار الوباء ينذر بكارثة إنسانية ووصلت إلى درجة خطيرة ويجب التحرك من أجل مكافحة المرض في ظل سياسة الاستيلاء التي تمارسها الميليشيات الانقلابية للمخزون الدوائي المقدم من منظمات دولية لمكافحة المرض وبيعه في الأسواق المحلية.