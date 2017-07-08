تحالف أمني قبلي في حضرموت للتصدي للإرهاب

بسام عبدالسلام (عدن)

سعت السلطات المحلية والعسكرية في محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، إلى تحالفات مع القبائل المحيطة بمدينة المكلا عاصمة المحافظة لتأمينها من الإرهاب والتطرف.

وعقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لقاءات مع عدد من مشايخ وممثلين قبائل محيطة بالمكلا، من أجل تنسيق الجهود المحلية والأمنية مع القبائل لتعزيز الأمن والاستقرار والتصدي للعناصر المتطرفة والإرهابية.

وأشار المحافظ إلى أن إدارته أمامها تحول كبير نحو التنمية والعمل المؤسسي، وتتطلع إلى مزيداً من الانتصارات في معركتها مع قوى الشر والظلام الإرهابية، بمساندة شرائح المجتمع الحضرمي كافة، خصوصاً القبائل التي لديها تاريخ ناصع في الذود والدفاع عن أراضيها من أي اعتداءات.

وأضاف أن السلطات المحلية والأمنية تسعى إلى مزيد من خلق التعاون مع القبائل، من أجل تهيئة الظروف نحو التقدم والتنمية، والمساهمة في نبذ العنف والتطرف مجتمعياً.