العثور على إسبانية توفيت بمنزلها قبل 4 سنوات

مدريد (أ ف ب)

عثرت الشرطة الإسبانية على جثة غير متحللة لامرأة توفيت قبل سنوات في منزلها من دون أن يلاحظ أحد ذلك، بحسب ما أعلنت السلطات. وقال متحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس، إنها «عثرت الاثنين الماضي على جثة غير متحللة لامرأة في منزل كانت تستأجره في مدينة كوليريدو»، شمال إسبانيا.

ونقلت الصحف المحلية عن السلطات أن الجثة عثر عليها ممددة في ممر المنزل ولا تحمل أي آثار عنف، ما يفيد بأنها توفيت وفاة طبيعية. وأكد الجيران أن أي رائحة مزعجة لم تنبعث من المكان. وقال المتحدث إن جيران السيدة أبلغوا الشرطة أنهم لم يروها منذ أربع سنوات، وأن بريدها يتكدّس، وأن سيارتها ما زالت مركونة في المكان نفسه والغبار يغطيها.