مواد سامة تضعف آمال الحياة على سطح المريخ

باريس (أ ف ب)
توصل باحثون إلى خبر سيئ للمتحمسين للبحث عن حياة على كوكب المريخ، وهي أن سطحه يحتوي على مواد سامة تتشكل بسبب الأشعة ما فوق البنفسجية.
ودرس الباحثون في كلية الفيزياء وعلوم الفضاء في جامعة أدنبره البركلورات، وهي أملاح موجودة بكثافة على سطح المريخ.
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إضافة إلى ذلك، توجد في سطح المريخ مادتا أكسيد الحديد وبيروكسيد الهيدروجين، وهما تعملان بالتآزر مع البركلورات على قتل البكتيريا.
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وإذا كانت هذه الخلاصات مزعجة للمتحمسين للعثور على حياة على سطح المريخ، إلا أن فيها شيئاً إيجابياً، وهو أن التلوث الحيوي الذي نقلته المسبارات من الأرض إلى هناك لن يكون له حظ كبير في الحياة.
ويعود اكتشاف أملاح البركلورات على سطح المريخ إلى عام 2008، بفضل المسبار الأميركي «فينكس».