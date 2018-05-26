100 نائب عراقي يشكون مفوضية الانتخابات

بغداد (الاتحاد)

يعقد مجلس النواب العراقي اجتماعاً استثنائياً اليوم الأحد، برئاسة سليم الجبوري رئيس البرلمان بدورته الحالية لبحث رفع شكوى لدى الأمم المتحدة ضد مفوضية الانتخابات حول الاقتراع الذي جرى في 12 مايو الحالي. وكان من المفترض عقد هذه الجلسة أمس، لكن بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها (164 نائباً) تم تأجيلها.

وأكد مصدر من المكتب الإعلامي في مجلس النواب أن الجلسة ستشهد مناقشة شكوى النواب ضد المفوضية، والتي وقّع عليها 100 نائب، وهدفها تصحيح مسار عمل مفوضية الانتخابات، خاصةً بعد فقدان السيطرة على مجريات الأمور بخصوص فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.