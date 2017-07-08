منتخبات «الرابعة» تدشن التحضيرات الختامية من أجل التأهل

معتصم عبدالله (دبي)

بدأ العد التنازلي لانطلاقة مشوار مباريات المجموعة الرابعة في تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018، والتي تستضيفها العين خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو الحالي بمشاركة منتخبات الإمارات، أوزبكستان، لبنان، نيبال، والتي تنطلق مبارياتها بالجولة الأولى التي تجمع «الأبيض» مع نيبال، و أوزبكستان مع لبنان على استاد طحنون بن محمد بالقطارة.

ويشارك في التصفيات 40 منتخباً تم تقسيمها على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

ودشنت منتخبات المجموعة الرابعة التحضيرات الختامية لانطلاقة التصفيات، بعدما بدأ منتخبنا الأولمبي تجمعه الأخير أمس بالعين وخاض أول حصة تدريبية في القطارة بعد عودته من العاصمة السعودية الرياض أمس الأول، حيث خاض مباراتين وديتين أمام مضيفه «الأخضر» حسمتا بالتعادل 1-1 و2-2 على التوالي.

ويتضمن برنامج التجمع الأخير للأبيض الأولمبي خوض بروفة ختامية أمام ضيفه منتخب طاجيكستان الاثنين المقبل بملعب القطارة، حيث يستعد الأخير بدوره لخوض التصفيات ضمن المجموعة الخامسة، والتي تلعب مبارياتها في فلسطين بجانب منتخب البلد المضيف، الأردن، وبنجلاديش.

في المقابل، يخوض منتخب لبنان الأولمبي مباراتين وديتين أمام مضيفه المنتخب السعودي يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بالرياض قبل الوصول إلى العين في 13 يوليو الحالي قبل يومين على انطلاقة التصفيات، بدوره أنهى منتخب أوزبكستان الذي سيكون أول الواصلين إلى «دار الزين» في 12 يوليو الحالي مشاركته في بطولة دولية بالدوحة خاض خلالها أربع مباريات بالتفوق على منتخب قيرغيزستان 2- 0 و1-0، ومباراتين أمام قطر فاز في الأولى 1-0 وتعادل في الثانية 1-1.

من جهته، عين اتحاد نيبال لكرة القدم مؤخراً المدرب راجو كاجي شاكيا لقيادة المنتخب الأولمبي في التصفيات بعد رفض المدرب السابق راج كي الاستمرار في تدريب المنتخب، ووصف المدرب الجديد لمنتخب نيبال المجموعة الرابعة للتصفيات بالصعبة، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة ريبيوليكا: «سيكون من الصعب علينا مقارعة المنتخبات المنافسة في المجموعة والتأهل للنهائيات، ولكننا نطمح إلى استفادة لاعبي المنتخب من اللعب أمام مستويات عالية للمنافسين كمنتخب الإمارات المضيف وأوزبكستان»، ويدشن منتخب نيبال مشوار التصفيات بمواجهة «الأبيض» في الجولة الأولى.