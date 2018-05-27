قوات عراقية تطلق عملية تحرير مطيبيجة وضواحيها

سرمد الطويل (بغداد، وكالات)

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، أمس، شروع قوات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري بعمليات واسعه لتحرير مطيبيجة وضواحيها 110 كم شمال بغداد.

وقال المصدر، إن «القوات المشتركة دخلت قرية كامل الحشر وبمساندة الطيران الحربي العراقي»، مشيراً إلى أن الهجوم على مطيبيجة، وهي منطقة حدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، جرى من جهتي الغرب والجنوب، وأن القوات المهاجمة لم تجد حتى الآن أية مقاومة فيما تواصل تطهير الطرق والمنازل المهجورة من العبوات الناسفة.

وكانت القوات الأمنية العراقية قد شنت هجمات عديدة لتطهير مطيبيجة التي يسيطر عليها تنظيم داعش حتى الآن لكنها أخفقت في استعادتها.

ومازالت فلول التنظيم تشن هجمات متكررة على القوات الأمنية والقرى القريبة من المنطقة التابعة لمحافظة صلاح الدين، وتقع على الحدود الإدارية المحاذية لمحافظتي كركوك وديالى، وهي منطقة وعرة وكثيفة الغطاء النباتي مما يسهل اختفاء عناصر داعش فيها.