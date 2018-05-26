حكومة «الوفاق» الليبية تنفي اقتحام مقرها من قبل مسلحين

طرابلس (وكالات)

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية ما تم تداوله الليلة قبل الماضية باقتحام مقر ديوان رئاسة الوزراء من قبل مجموعة مسلحة. وأكد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى أن ما تم تناقله بوجود احتجاجات وإقفال للطرقات من قبل بعض المواطنين بالعاصمة طرابلس لا أساس له من الصحة.

وطمأنت وزارة الداخلية المواطنين بأن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة تحت السيطرة ولا توجد أي خروقات أمنية. وكانت مصادر قد أفادت أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيات هاجمت مقرات ومواقع الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق في مطار طرابلس.

وذكرت المصادر أن المسلحين هاجموا أيضاً عدداً من المعسكرات واستولوا على السلاح والعتاد الخاص بها، كما هاجموا موقع مقر قناة الرسمية التابعة لحكومة الوفاق وسيطروا عليه.