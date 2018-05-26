مصر: حكم نهائي بحجب «يوتيوب» شهراً بسبب فيلم مسيء للرسول

القاهرة (وكالات)

أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس السبت، حكماً يلزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع الفيديو «يوتيوب» لمدة شهر، وحظر جميع الروابط التي تعرض الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قضت بغلق موقع «يوتيوب» لمدة شهر، لعرضه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول الكريم.

وكان محامٍ أقام دعوى قضائية طالبت بحجب ووقف موقع «يوتيوب» داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول الكريم، وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع «يوتيوب» على الإنترنت. وحسب الدعوى، يستهدف الفيلم أطفال المسلمين لتشويش صورة الرسول المعظم في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة والتعدي على الثوابت الإسلامية. وكان المحامي قد أقام الدعوى المطالبة بحجب يوتيوب أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وفي فبراير 2013 قضت بحجب موقع الشرائط المصورة، لكنها أوقفت تنفيذ الحكم بعد أسبوعين من صدوره لحين الفصل النهائي في الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا أعلى محاكم القضاء الإداري المصرية. والحكم الذي صدر أمس غير قابل للاستئناف وملزم للحكومة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنية بشؤون الإنترنت في مصر.