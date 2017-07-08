الجودو والتايكواندو يصلان الهند للمشاركة في «عالمية المدارس»

أبوظبي (الاتحاد)

وصل منتخبنا للجودو للشباب والناشئين «منتخب الأمل» للهند للمشاركة في بطولة العالم الرياضية للمدارس التي تشهد العديد من ألعاب الدفاع عن النفس، ومن بينها الجودو ضمن فعاليات البطولة التي تنطلق اليوم وتختتم الخميس المقبل.

يرأس البعثة محمد جاسم عضو مجلس إدارة الاتحاد أمين السر المساعد وتضم المدرب الياباني نويا هاراجوتشي و8 لاعبين، هم أحمد فيصل، أحمد الحوسني، عبيد عادل، مصبح الشامسي، عيسى محمد جميل، سلطان خدوم، علي حسن الدرمكي وخليفة الحوسني.

وعقب هذه البطولة يشارك منتخبنا في بطولتي آسيا، حيث تقام الأولى في هونج كونج، والثانية فتقام في مكاو على مستوى الناشئين والشباب وفقاً لبرمجة الاتحاد الآسيوي للجودو، وذلك من 20 إلى 31 يوليو الحالي.

وتأتي المشاركة في بطولة العالم الرياضية للمدارس بالتنسيق بين اتحاد المصارعة والجودو مع وزارة التربية والتعليم، حيث جاء اختيار اللاعبين من خلال منافسات الأولمبياد المدرسي الذي أقيم مؤخراً في دبي. وقد اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد خلال اتصال هاتفي مع رئيس البعثة على سلامة الوصول وجاهزية اللاعبين للمشاركة الإيجابية في المونديال الرياضي المدرسي، بعد أن استعد المنتخب المختار من خلال معسكره القصير عقب عطلة عيد الفطر المبارك بصالة الاتحاد بإشراف المدرب الياباني الجديد، أملاً في أن يحقق اللاعبون طموحات الجودو الإماراتي في البطولات الثلاث استعداداً للموسم الجديد.

ويشارك في البطولة منتخب التايكوندو الذي غادر بجانب منتخب الجودو للهند.