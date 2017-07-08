دبي تستضيف آسيوية المبارزة فبراير المقبل

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أكدت هدى المطروشي أمين السر العام لاتحاد المبارزة أن مجلس دبي الرياضي وافق على إقامة بطولة آسيا للناشئين والشباب في مجمع حمدان بن محمد الرياضي فبراير المقبل، وأن الاتحاد توجه بالشكر إلى المجلس، مشيرة إلى أن البطولة ستقام لأول مرة في دبي وتحظى بمشاركة واسعة من كل دول القارة حيث إن أعداد المشاركين سيتجاوز 800 لاعب ولاعبة.

وقالت: مبارزة الإمارات تحظى بمكانة مميزة على المستوى الآسيوي بعد نجاحها الكبير في استضافة نسخة عام 2015 لنفس البطولة في أبوظبي والتي أبهرت جميع من حضرها بما فيهم رئيس الاتحاد الدولي ورؤساء ومسؤولو الاتحادات القارية، وعلى ضوء تلك الثقة والنجاحات المتوالية تم اختيار دبي لاستضافة النسخة الجديدة، في نفس الجمعية العمومية التي تم فيها انتخابي عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد القاري التي عقدت سبتمبر الماضي بطوكيو، ولا شك أن لدينا مستهدفات ومكتسبات كبيرة نود تحقيقها من الاستضافة على المستويات التنظيمية والفنية والترويجية والدعائية لدبي.

وأضافت: سنعمل على استغلال البطولة في الدعاية والترويج لدبي قبل عامين فقط من استضافتها لإكسبو 2020، وسوف نتواصل مع الجهات المعنية لتوفير كل أنواع التوعية والترويج لهذا الحدث العالمي، ولدينا رغبة في إشراك حكامنا الدوليين البالغ عددهم 12 لإدارة نزالات البطولة، والسماح لمشاركة 6 حكام جدد في الدورة التأهيلية الدولية التي ستقام على هامش الحدث للوصول ليرتفع العدد إلى 18 وهو هدف في حد ذاته، وسنسعى بكل قوة لتحقيق اختراق آسيوي في الإنجازات على مستوى منتخبنا الذي بدأ الإعداد لهذا التحدي الكبير.

وتابعت: التعاقد مع المدرب البولندي الجديد بيتر ماجويسكي يأتي في إطار السعي لتجهيز منتخب فلوريه قوي، إلى جانب منتخبي الايبيه والسابر، وسوف يدخل الجميع مراحل الإعداد الرئيسية أول أغسطس المقبل، ويتضمن البرنامج معسكرات داخلية وخارجية ومشاركات محلية ودولية للوصول إلى المعدلات الدولية، حيث إن آسيا تتصدر المشهد العالمي في اللعبة وفيها أبطال عالم أصحاب ميداليات أولمبية في مختلف الفئات، وفي ظني أنها سوف تكون فرصة مميزة لصقل وتأهيل عدد من لاعبينا ولاعباتنا دوليا وتعزيز إنجازاتنا على المستوى القاري.