علياء سعيد تحرز «فضية» 5000 متر

بهانبسوار (وام)

أهدى اتحاد ألعاب القوى الميدالية الفضية لبطولة آسيا لألعاب القوى إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تقديراً وتثميناً لدعم سموها الدائم للمرأة الإماراتية بصفة عامة وللرياضة الإماراتية خاصة. وكانت العداءة علياء محمد سعيد احتلت المركز الثاني في سباق 5000 متر جري في اليوم الافتتاحي للبطولة الآسيوية الـ21، والمقامة حالياً بمدينة بهانبسوار الهندية وتستمر حتى الاثنين المقبل بعد منافسة قوية مع سبع عداءات هن الأبرز بالعالم بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 15:59:59 ثانية بفارق ثانيتين فقط عن الكازاخستانية داريا ماسلوفا صاحبة ذهبية المسابقة. وحلت العداءة الهندية جادي سنجفاني في المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية بزمن قدره 16:00:24 دقيقة وتلتها زميلتها آي سوريا في المركز الرابع مسجلة 16:01:96 دقيقة ثم اليابانية ريوكوديو خاسة وزمنها 16:11:15 دقيقة ثم الكورية سون هيو سادسة بزمن 16:30:70 دقيقة ثم الصينية كيولن دسنج سابعة بزمن وقدره 17.53.88 دقيقة ثم الإندونيسية كارتينا ثامنة مسجلة 18:29:23 دقيقة.

وتعد الميدالية الفضية لعداءتنا علياء محمد سعيد في آسيوية الهند أول الغيث، إذ تأمل بعثة ألعاب القوى في ميدالية ثانية في مسابقة التتابع 4 في 400 متر عدو والتي نملك فيها حظوظاً قوية.

وقال المستشار الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي عقب التتويج: كنا نأمل أن نهدي الإمارات الميدالية الذهبية ولكن الثانيتين الأخيرتين من السباق خطفتا منا هذه اللحظة التاريخية، هذه هي أم الألعاب التي تحفل بالإثارة»..

وأشار الكمالي إلى أن علياء محمد سعيد وزميلاتها إلهام بيتي ووداد وفاطمة الحوسني يسرن على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافهن في المستقبل القريب إلى جانب إخوانهم في منتخب الرجال.