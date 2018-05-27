مواجهات في قلقيلية وجريح يرتقي شهيداً

عبدالرحيم الريماوي (رام الله)
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس السبت، عن استشهاد جريح متأثر بإصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال مشاركته بفعاليات مسيرة العودة الكبرى بمناطق السياج الحدودي شرق قطاع غزة. وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، إن حسين سالم أبو عويضة (41 عاماً) استشهد متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أيام شرق مدينة غزة. يذكر بأن الشهيد عويضة أصيب أثناء عمله على إحدى عربات بيع المثلجات للمتظاهرين على حدود غزة.
وقال شهود عيان إن الشهيد حسين سالم أبو عويضة استخدم ما يملكه من مكبرات الصوت بالهتاف والتكبير، وكان الجيش الإسرائيلي يهدده باستمرار عبر مكبرات الصوت يرد عليهم الشهيد قائلاً: «يا ابن اليهودية احنا اجينا هنا ومش مروحين». وباستشهاد المواطن أبو عويضة ترتفع حصيلة اعتداءات قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب إحصائية لوزارة الصحة، على فعاليات مسيرة العودة الكبرى منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي إلى 116 شهيداً و13300 إصابة منها 330 لا زالت خطيرة بقطاع غزة.
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وفي ذات السياق أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن جنوده رصدوا أربعة فلسطينيين اجتازوا السياج الحدودي جنوب قطاع غزة، وقاموا بإشعال إطار مطاطي. وأضاف: «إن القوات الإسرائيلية التي وصلت إلى المكان أطلقت النار باتجاه الشبان الذين تمكنوا من العودة إلى قطاع غزة». ونشر الجيش الإسرائيلي قناصته وأخرج آلياته العسكرية من الموقع المشتعل بالنيران لملاحقة الشبان. يذكر أن عملية حرق مماثلة جرت الأسبوع الماضي وقام الجيش الإسرائيلي في أعقابها بقصف ميناء غزة.
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