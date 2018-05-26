وفاة شخصين وفقدان ثلاثة مـع تراجـع الإعصار «مكونو» بسلطنة عُمان

مسقط (الاتحاد، وكالات)

انخفضت حدة الإعصار «مكونو» أمس، ليتحول إلى عاصفة استوائية بعد أن ضرب جنوب سلطنة عمان بقوة متسبباً بوفاة شخصين وبأضرار كبيرة، حسب ما أعلنت السلطات. ويتجه في الوقت الحالي إلى السعودية، حيث من المفترض أن يصل إليها اليوم. وقد اجتاح الإعصار الاستوائي الأول لموسم 2018 في شمال المحيط الهندي، الخميس جزيرة سقطرى اليمنية، حيث لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم.

وبعد أن أصبح من الدرجة الثانية، أمس الأول، ضرب الإعصار سواحل محافظتي ظفار والوسطى في جنوب سلطنة عمان، مصحوباً برياح شديدة السرعة وأحوال جوية سيئة. وأفادت الشرطة عن مقتل رجل كان يقود سيارته التي غمرتها مياه الفيضانات قرب مدينة صلالة، وفتاة تبلغ 12 عاماً متأثرة بجروحها جراء اصطدامها بجدار منزل بسبب قوة الرياح المصاحبة للإعصار.

وأكدت أجهزة الدفاع المدني أن ثلاثة أشخاص يعتبرون في عداد المفقودين، كما أعلنت إنقاذ مئات الأشخاص بينهم 260 من البحارة الأجانب حوصروا في البحر.

وأكدت أن الإعصار تراجعت قوته، ليصبح عاصفة استوائية مع سرعة رياح بلغت 90 كلم في الساعة.