بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية «التحالف» والمقاومة على بعد 50 كيلومتراً من ميناء الحديدة

عدن (الاتحاد، وام)

بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، سيطرت قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية على مناطق المشرعي والتعلاف والمشيخي والجاح الأعلى والأسفل وصولاً إلى منطقة الزهر، مواصلة تقدمها الميداني الكبير بعد مفرق زبيد باتجاه مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة الذي بات ميناؤها على بعد 50 كيلومتراً، وذلك ضمن استمرار العمليات العسكرية الواسعة في الساحل الغربي، ووسط انهيار دفاعات ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

ونجحت قوات التحالف والمقاومة في تحقيق تقدم جديد شمال مفرق الجاح والسيطرة على مناطق هامة من قبضة الحوثيين في الساحل الغربي. كما سقط عدد كبير من عناصر الميليشيات بين أسرى وقتلى وجرحى وسط تقهقهر متسارع في صفوفها بعد انهيار تحصيناتها الدفاعية الرئيسية التي كانت تعول عليها في مفرق زبيد والفازة. في وقت تواصل قوات المقاومة بمختلف تشكيلاتها تقدمها الميداني بشكل متسارع باتجاه الحديدة ومينائها وسط مواجهات مستمرة كبدت مسلحي الحوثي هزائم ساحقة وخسائر فادحة في العتاد والأرواح وسط فرار العشرات من العناصر من جبهات القتال ومحاصرتهم من عدة محاور.

وكانت قوات ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية واصلت بقيادة وتخطيط واشتراك وإسناد من القوات الإماراتية، تقدمها الميداني الكبير في جبهة الساحل الغربي، ووصلت إلى منطقة الجاح التابعة إلى مديرية بيت الفقيه لتبعد بذلك 50 كيلومتراً عن ميناء الحديدة الاستراتيجي، وسط حالة غير مسبوقة من التخبط والهلع في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران جراء التقدم المتسارع للعمليات العسكرية المباغتة.

وعثرت قوات المقاومة اليمنية خلال عمليات تمشيط وتطهير أوكار وجيوب المتمردين الحوثيين في المناطق التي تم تحريرها على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية التابعة للميليشيات بعد فرار عناصرها من منطقة المغرس ومزارع كانت تتحصن بها في مديرية التحيتا وسط انهيار صفوفها جراء التقدم الكبير للقوات اليمنية وانحسار رقعة سيطرتها وانكسار دفاعاتها وهروب عناصرها من الجبهات.