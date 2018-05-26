إنشاء «شعار ملكي جديد» لميجان زوجة هاري



تاريخ النشر: الأحد 27 مايو 2018 لندن (رويترز) أنشئ شعار ملكي جديد للأميركية ميجان ماركل، التي تزوجها الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا في حفل كبير شاهده الملايين السبت الماضي، تزينه الوردة الرسمية لولاية كاليفورنيا وخلفية زرقاء تمثل المحيط الهادي. وانضمت ميجان إلى الأسرة المالكة البريطانية بعد حفل الزواج الذي أقيم في قلعة ويندسور القريبة من لندن وصارت رسميا «دوقة ساسكس». وقال مكتب هاري أمس الأول الجمعة، إن الملكة إليزابيث وافقت على تصميم الشعار كما وافق عليه كبير مصدري الشعارات توماس وودكوك ومقره مؤسسة الشعارات الملكية في لندن. وقال قصر كينسنجتون في بيان «عملت صاحبة السمو الملكي عن قرب مع مؤسسة الشعارات خلال عملية التصميم لإنشاء شعار يضم كلا من الجانبين الشخصي والتمثيلي». ولدت ميجان ونشأت في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وقال البيان إن الخلفية الزرقاء للشعار تمثل المحيط الهادي الذي تطل عليه الولاية الأميركية وإن شعاعين ذهبيين به يرمزان لشمس كاليفورنيا الساطعة. وقال القصر إن الشعار يتضمن أيضا ثلاث ريشات تمثل التواصل وقوة الكلمات، وفي الأسفل هناك مجموعة من زهور الخشخاش صفراء اللون وهي شعار ولاية كاليفورنيا ومجموعة من الزهور أيضا التي تنبت في قصر كينسنجتون حيث تقيم ميجان الآن مع زوجها، وهناك طائر مغرد بمنقار مفتوح وهو ما يمثل أيضا قوة التواصل.