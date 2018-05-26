مهرجان (رمّ) للمسرح الأردني أكتوبر المقبل

محمود إسماعيل بدر (عمّان)

تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، بتنظيم مهرجانات مسرحية وطنية تعنى بدعم المسرح المحلي في الوطن العربي، وتنشيط الحركة المسرحية وتطويرها، تنظم نقابة الفنانين الأردنيين، والهيئة العربية للمسرح في الشارقة، بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية، مهرجان (رمّ) الأول للمسرح الأردني، وذلك من الأول ولغاية السابع من شهر أكتوبر، في المركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية عمّان.

وأعرب حسين الخطيب، نقيب الفنانين الأردنيين، عن أمله في أن يكون الحدث مميزاً ونوعياً، بما يشتمل عليه من إبداعات مسرحية وعروض وندوات وحوارات في الفن المسرحي، وحضور للرواد في المجال، كاشفاً عن شروط المشاركة في المهرجان، إذ بدأ تقديم المشاريع المسرحية اعتباراً من 19 مايو الجاري، وحتى 5 يونيو المقبل، على أن يكون جميع المشاركين في العمل المسرحي من أعضاء النقابة، في حين تتنافس الأعمال المسرحية المتأهلة للمرحلة النهائية على الجوائز التالية: جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل ممثل وممثلة، جائزة الهيئة العربية لأفضل تأليف موسيقي ومؤثرات صوتية، إلى جانب جوائز الهيئة لأفضل سينوغرافيا، وتأليف مسرحي محلّي، وإخراج مسرحي، وأفضل عرض مسرحي متكامل.