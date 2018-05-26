رجل الثقافة.. البسيط والمتواضع والعميق والملتزم

عصام أبو القاسم (الشارقة)

أقامت فرقة مسرح الشارقة الوطني، مساء أمس الأول بقصر الثقافة، أمسية تذكارية للراحل الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، تحت عنوان «أمسية الوفاء لمسيرة العطاء»، وذلك في حضور عائلة الفقيد، والعديد من الفعاليات الثقافية والفنية المحلية والعربية. واستهلت وقائع الأمسية بافتتاح سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، معرض الصور الفوتوغرافية الوثائقية التي جمعتها أسرة مسرح الشارقة الوطني، وعكست الصور التي احتضنتها الصالة الكبرى بقصر الثقافة، وجاءت في معظمها بالأبيض والأسود، جانباً من سيرة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي في المجال الثقافي، خاصة المسرح، كما ضم المعرض لوحة (بورترية) من الحجم الكبير أنجزها الخطاط الإماراتي محمد مندي، موظفاً اسم الراحل على نحو دقيق ومبهر.

وفي الجلسة، قرأ الكاتب والمخرج إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، رئيس جمعية المسرحيين في الدولة، كلمة تفيض بالمحبة، معدداً مآثر وشمائل الراحل المقيم الذي وصفه بالبسيط والعميق، مثل «فريج من المحبين» ومثل «شجرة لا تسأل المستظلين أجراً»، وهو العميق، مثل «قطرة ماء تمضي بصمت إلى الأعماق كي تسقي جذر الفكرة النبيلة»، وقد «شاءت له الأقدار أن يظل استثناء هذا العصر.. واختاره الجمال كأمهر صنّاعه.. وضع سلة العمر وربيعها، وما منّ الله عليه من النعيم وقفاً خالصاً في قضاء حوائج أهل الثقافة والمسرح».

وتابع عبد الله قائلاً «مضى المغفور له الشيخ أحمد في رحلته في إدارة شؤون البيت الثقافي وبناء عجيبة اسمها الشارقة.. حكاية ألف فصولها وأبدع منهجها وأطلقها إلى الدنيا أيقونة نور وهداية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

من جانبها، قالت الشيخة نوار بنت أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، في كلمتها نيابة عن الأسرة، «أقف هنا في هذا المنبر لا لأتحدث عما قدمه والدي الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، طيب الله ثراه، لنشر الثقافة في إمارتنا الحبيبة، فبصماته موجودة في كل صرح ثقافي، ولكنني أقف هنا احتراماً للأخوة والصداقة التي كانت تربط والدي بهؤلاء الأوفياء، فهم نعم الإخوة والأصدقاء، فشكراً لكم مسرح الشارقة الوطني».