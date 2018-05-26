آيسلندا.. المغامرة الأولى

يظهر المنتخب الآيسلندي للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم، وهو واحد من منتخبين يتأهلان للمرة الأولى إلى المونديال بجانب بنما، المنتخب الآيسلندي الذي أذهل الجميع حول العالم في السنوات القليلة الماضية نجح في التواجد أخيراً، بعد محاولات طويلة ومكثفة لتحقيق الحلم الكبير في الوصول إلى البطولة العالمية والمشاركة بها، وهو يتواجد في مجموعة صعبة للغاية هي المجموعة الثالثة مع الأرجنتين وكرواتيا ونيجيريا، وأولى مواجهاته ستكون أمام التانجو بالبطولة، لكن المغامرة الكبيرة التي عاشها عشاق وجماهير هذا المنتخب في بطولة أمم أوروبا الأخيرة أثبت من خلالها للعالم بأجمعه بأنه ليس هناك مستحيل، فالمنتخب الآيسلندي تأهل لنهائيات أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه قبل عامين، ورغم تواجده الأول فإنه نجح في التأهل إلى الدور الثاني كوصيف للمجموعة التي ضمت المجر والبرتغال والنمسا، ولم يقف عند هذا الحد، بل إنه نجح في إقصاء المنتخب الإنجليزي في دور الـ 16 بالفوز 2-1 حينها في إحدى أكبر الصدمات بالنسخة الأوروبية الماضية، وخرج أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب الفرنسي من ربع النهائي.

يمتلك المنتخب الآيسلندي كتيبة شابة من المحترفين في معظم الدوريات الأوروبية بما فيها البريمرليج الإنجليزي والبوندسليجا الألماني والكالتشيو الإيطالي، واشتهر المنتخب باللعب الجماعي والبسالة الدفاعية، وبعد نتائجه الباهرة في كأس الأمم الأوروبية الماضية، فإن تواجد آيسلندا في كأس العالم وحظوظ تأهلها إلى الدور الثاني لن تكون مفاجأة، خصوصاً بعد وصوله إلى المركز الـ 22 في تصنيف الفيفا قبل شهر من الآن، ويعول المنتخب على نجم خط وسطه ولاعب إيفرتون الإنجليزي جيلفي سيجوريسون، صاحب الـ 18 هدفاً دولياً في 55 مباراة دولية خاضها بقميص المنتخب الوطني. وتأهل المنتخب الآيسلندي إلى المونديال بعد تصدره المجموعة التاسعة متفوقاً على كرواتيا وأوكرانيا وتركيا وفنلندا وكوسوفو، جامعاً 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل وحيد وخسارتين تلقاها خلال مباريات التصفيات، وسجل 16 هدفاً في المباريات العشر التي خاضها واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، ليتأهل مباشرة إلى مونديال روسيا.