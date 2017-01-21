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الطابعة «إبسون إل655» تخفض تكلفة الطباعة
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تاريخ النشر: السبت 21 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

تتسم طابعة «إبسون إل655» بانخفاض تكلفة الطباعة لكل صفحة A4 بفضل خزان الحبر عالي السعة في هذا الطراز، والذي يوفر المال، ويلغي الحاجة إلى خراطيش الحبر المتسخة.

ويمكن للطراز L655 إجراء الطباعة من الهواتف والأجهزة اللوحية، كما يسمح بالطباعة على الوجهين، والمسح الضوئي عالي الجودة، والنسخ عالي السعة، بما يحقق أعلى مستويات تعدد الاستخدامات في المكاتب.

وينتج نظام خزان الحبر المدمج مطبوعات على ورق A4 بتكلفة معقولة.

وتتم إعادة تعبئة الحبر باستخدام عبوات الحبر الفردية بشكلٍ سريع وسهل، وذلك بفضل تقنية تعويض نقص الحبر السريع، وعبوات الحبر التي تحمل ملصقات واضحة، والفوهات ضد التقطير.

ويمتاز الطراز L655 بتوفير ما يصل إلى 90% من تكاليف الطباعة، ويمكنه طباعة ما يصل إلى 11,000 صفحة من المجموعتين المبدئيتين من عبوات الأحبار. ... المزيد
     
 

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