الطابعة «إبسون إل655» تخفض تكلفة الطباعة

دبي (الاتحاد)

تتسم طابعة «إبسون إل655» بانخفاض تكلفة الطباعة لكل صفحة A4 بفضل خزان الحبر عالي السعة في هذا الطراز، والذي يوفر المال، ويلغي الحاجة إلى خراطيش الحبر المتسخة.

ويمكن للطراز L655 إجراء الطباعة من الهواتف والأجهزة اللوحية، كما يسمح بالطباعة على الوجهين، والمسح الضوئي عالي الجودة، والنسخ عالي السعة، بما يحقق أعلى مستويات تعدد الاستخدامات في المكاتب.

وينتج نظام خزان الحبر المدمج مطبوعات على ورق A4 بتكلفة معقولة.

وتتم إعادة تعبئة الحبر باستخدام عبوات الحبر الفردية بشكلٍ سريع وسهل، وذلك بفضل تقنية تعويض نقص الحبر السريع، وعبوات الحبر التي تحمل ملصقات واضحة، والفوهات ضد التقطير.