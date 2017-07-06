اعتقال 14 فلسطينياً بالضفة وتوغل إسرائيلي في غزة

غزة، رام الله (الاتحاد)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس 14 فلسطينياً من مختلف مناطق الضفة الغربية. وأقدمت قوات الاحتلال على إغلاق مخرطة شمال القدس المحتلة، حيث أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال أن القوات أغلقت مخرطة في بلدة الرام شمال القدس المحتلة قالت إنها تستخدم لصناعة السلاح وصادرت ثمانية سكاكين في بني حسن قرب مدينة قلقيلية.

وأضاف البيان أنه تم إجراء مسح هندسي لمنزل الشهيد عادل عنكوش في دير أبو مشعل قرب مدينة رام الله والذي كان أحد منفذي عملية الطعن في باب العامود في القدس المحتلة.

وتوغلت آليات عسكرية إسرائيلية عدة في أراضي الفلسطينيين الزراعية الحدودية شرق مدينة غزة وبلدة جباليا شمال قطاع غزة، وسط إطلاق نار، وأعمال تجريف المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن سبع آليات عسكرية إسرائيلية، تضم أربع جرافات عسكرية وثلاث دبابات، انطلقت من موقع «ناحل عوز» العسكري الإسرائيلي على الشريط الحدودي شرق المدينة، وتوغلت لعشرات الأمتار في الأراضي الزراعية شرق حي الشجاعية شرق المدينة.

وأضافت أن عملية التوغل تزامنت مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة، وأن الجرافات تقوم بأعمال تجريف في أراضي المواطنين الحدودية، وسط إطلاق نار في المكان.

كما توغلت أربع آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين الحدودية شرق جباليا، وسط أعمال تجريف، وإطلاق نار في المنطقة المستهدفة.