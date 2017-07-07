مواجهة فلسطينية إسرائيلية جديدة في اليونيسكو حول الخليل

عواصم (وكالات)

يشهد مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) اليوم الجمعة مواجهة فلسطينية إسرائيلية جديدة حول اعتبار البلدة القديمة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، منطقة محمية.

من المقرر أن تصوت لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو اليوم على مشروع قرار قدمه الفلسطينيون، يعلن أن البلدة القديمة في الخليل، بما في ذلك المنطقة التي يعيش فيها المستوطنون، منطقة تعرف «بقيمتها العالمية الاستثنائية». وتم تسريع القرار على أساس أن الموقع معرض للتهديد، حيث اتهم الفلسطينيون إسرائيل بعدد من الانتهاكات «المثيرة للقلق» بما في ذلك تخريب وتدمير الممتلكات.

وأيدت لجنة التراث الثلاثاء في تصويت منفصل قرارا يدين ما تقوم به إسرائيل في مدينة القدس، ما أثار غضب إسرائيل.

ويقول الفلسطينيون إن الخليل أحد اقدم المدن في العالم، ويعود تاريخها إلى العصر الحجري، أو أكثر من 3000 عام قبل الميلاد.