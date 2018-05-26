10 انتصارات و4 تعادلات في بطولة حميد بن عمار

عجمان (الاتحاد)

أسفرت نتائج مباريات بطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي الرمضانية في نسختها الخامسة، والتي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية على ملاعب كواترو عن 10 انتصارات و4 تعادلات بعد مواجهات مثيرة، في اليوم الثامن للبطولة في فئة الكبار تعادل أماركس مع الحجل للتأمين 1-1 وفاز سبورت فور أوول على فريق المميز 4 - صفر، وحسم أست سبوت مواجهته مع قروب 65 لصالحه 3-1 وفاز الغزالي على القيادة العامة لشرطة عجمان 3-2.

وعلى صعيد مباريات فئة الصغار فاز نجوم عجمان على أكاديمية نادي عجمان (أ) 4 - صفر، وتعادل أكاديمية النجوم والعميد 3-3، وفاز البركان على فريق المرحوم أحمد الوسيم 4-2.

وأسفرت نتائج اليوم التاسع في فئة الكبار عن فوز المرزوقي على الجسور للرياضة 2-صفر، وفريق الشيخ راشد بن عمار النعيمي على شاهين دبي 3 - صفر، والبركان على الدون 3-1، وحواء فاكتوري على بزلينك العقارية بهدف دون رد.

وعلى صعيد منافسات فئة الصغار تعادل قروب 65، وأكاديمية نادي عجمان (أ) 2-2 وفاز فريق القيادة العامة لشرطة عجمان على بورتو 3-2 وتعادل المجد والاتحاد 3-3.

وتقام اليوم 5 مباريات في فئة الكبار لحساب فرق المجموعتين الثانية والثالثة وهي بزلنيك العقارية وفريق القيادة العامة لشرطة عجمان، حواء فاكتوري وقروب 65، البركان وفريق الشيخ راشد بن عمار النعيمي، الجسور للرياضة وشاهين دبي، المرزوقي وفريق الدون، كما سيتم سحب قرعة دوري الثمانية لمنافسات فئة الصغار.

في الوقت نفسه، انطلقت منافسات كرة القدم الإلكترونية ضمن فعاليات بطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي الرمضانية في نسختها الخامسة، وتقسم المنافسات الي قسمين منافسات فئة الكبار ومنافسات فئة الصغار ويصل إجمالي المشاركين حوالي 200 شخص من مختلف الأعمار تستمر المنافسات على مدار 4 أيّام ويصل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة حوالي 50 ألف درهم، كما تصاحب المنافسات فعاليات للجماهير الحاضرة، وتعتبر منافسات كرة القدم الإلكترونية فكرة موفقة، وإضافة مستحدثة على بطولة الشيخ حميد بن عمار الرمضانية في نسختها الخامسة وحظيت بقبول واسع بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بهذا النوع من المنافسات الإلكترونية.