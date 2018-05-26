«رويال» بطلاً لكرة السيدات بخماسية في شباك «سما»

أبوظبي (الاتحاد)
توج فريق «رويال» (أ) بلقب خماسيات كرة القدم للسيدات ضمن بطولة زايد الرياضية، بعد تغلبه أمس الأول في المباراة النهائية، على فريق «سما» بخمسة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد لوقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.
أحرز خماسية رويال (أ) كل من شاهيناز (هدفين) وهدف لكل من ميساء ومخلي وراما، فيما سجل هدفي فريق «سما» إيمان ووفاء، وأدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من الحكم الإماراتي يحيى الملا، وعاونه مريم الزرعوني وعلي الزرعوني ونجاة حسن.
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وفي الأشواط الإضافية، نجح فريق «رويال (أ)» في الاستفادة من الهجمات المرتدة في ظل استحواذ المنافس على الكرة لكن دون خطورة حقيقية، ليمطر فريق «رويال (أ)» الفريق المنافس بثلاثة أهداف في الشوطين الإضافيين.
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