«رويال» بطلاً لكرة السيدات بخماسية في شباك «سما»

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق «رويال» (أ) بلقب خماسيات كرة القدم للسيدات ضمن بطولة زايد الرياضية، بعد تغلبه أمس الأول في المباراة النهائية، على فريق «سما» بخمسة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد لوقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

أحرز خماسية رويال (أ) كل من شاهيناز (هدفين) وهدف لكل من ميساء ومخلي وراما، فيما سجل هدفي فريق «سما» إيمان ووفاء، وأدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من الحكم الإماراتي يحيى الملا، وعاونه مريم الزرعوني وعلي الزرعوني ونجاة حسن.

وجاء فوز رويال (أ) باللقب عن جدارة واستحقاق بعدما قدمت لاعباته أداء قوياً وتعاملن بذكاء مع مجريات اللقاء، إذ أنهى الفريق الشوط الأول من المباراة متقدماً بهدفين نظيفين، وفي الشوط الثاني استطاع فريق «سما» تقليص النتيجة قبل أن يخطف هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني.

وفي الأشواط الإضافية، نجح فريق «رويال (أ)» في الاستفادة من الهجمات المرتدة في ظل استحواذ المنافس على الكرة لكن دون خطورة حقيقية، ليمطر فريق «رويال (أ)» الفريق المنافس بثلاثة أهداف في الشوطين الإضافيين.